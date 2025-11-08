Logo
Баки Милки 105. рођендан честитали британски краљ Чарлс и краљица Камила

08.11.2025

17:01

Баки Милки 105. рођендан честитали британски краљ Чарлс и краљица Камила
Фото: Serbiantimes

Милица Јовић, најстарија Српкиња у дијаспори, у Лондону прославља свој 105. рођендан. Честитку тим поводом упутили су јој британски краљ Чарлс и краљица Камила!

Родом из Далмације

Бака Милка, како је зову Срби у Западном Лондону, гд‌је живи већ деценијама, родом је из Далмације.

У Велику Британију дошла је давних 1950-их са сином Драганом, да би се поново сусрела са својим супругом, који је ратне године провео у заробљеништву у Немачкој, као жандармерац Краљевине Југославије.

Живот је није мазио

Баку Милку живот није мазио. Напротив. Рат ју је затекао у Македонији, где је службовао њен супруг. Одатле са сином Драганом сели за Србију, гд‌је тешко живи и гд‌је је затиче вијест да је њен муж заробљен и одведен у њемачки логор.

Послије рата комунисти јој нису дали да се прикључи супругу, који је већ емигрирао за Енглеску. Дозволу је дочекала тек почетком 1950-тих, када из Југославије одлази за Лондон.

Напорно ради као кројачица у једној фабрици у Источном Лондону, да би обезбиједила егзистенцију. Са супругом, који је био пекар по занимању, успијева и више од тога. Штеде сваку фунту, купују прво породичну кућу, затим још једну, па још једну, на крају и хотел.

Бака Милка
Бака Милка

На послијетку, послије деценија мукотрпног живота и рада, успијевају да иза себе оставе заоставштину од које сада живе њихови насљедници, два унука, једна унука и четворо праунучади.

Кувају кисели купус

Када је питају за тајну дуговечности, она им каже да киселе купус, кувају и једу традиционалну српску храну, што она свакодневно у Енглеској ради већ више од 70 година.

"Бака Милка прави сва српска домаћа јела, чему је научила и своју снајку Иркињу. И не само то, већ је супругу свог сина научила и српски језик, који и дан данас говори са својим унуцима. И даље је витална и ведра духом, а у 90.години је прескакала кућну ограду када заборави кључ", кажу из њене породице Јовић.

Додају да су јуче за рођендан њихову Милку водили код фризера, да се среди за славље, наводи Serbiantimes.

