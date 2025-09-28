Logo

У несрећи код Рибника повријеђене двије особе

Извор:

СРНА

28.09.2025

13:46

Саобраћајна несрећа Рибник
Фото: Срна

Два лица из Тузле повријеђена су у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Драгорај код Рибника, рекао је старјешина Ватрогасног друштва у Рибнику Данијел Митровић.

Митровић је навео да су повријеђена лица санитетом Дома здравља "Доктор Драган Војводић" Рибник превезена до Кључа, одакле су упућена на лијечење у Бихаћ.

policija hrvatska

Регион

Младић (26) испао из аутомобила током вожње

Он је додао да су на мјесто саобраћајне незгоде изашла два ватрогасца и припадници Полицијске станице Рибник.

Митровић је навео да су повријеђена лица путовала из Тузле за Бихаћ.

