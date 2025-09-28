У несрећи код Рибника повријеђене двије особе

Извор:
СРНА
28.09.2025
13:46
Коментари:0
Два лица из Тузле повријеђена су у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Драгорај код Рибника, рекао је старјешина Ватрогасног друштва у Рибнику Данијел Митровић.
Митровић је навео да су повријеђена лица санитетом Дома здравља "Доктор Драган Војводић" Рибник превезена до Кључа, одакле су упућена на лијечење у Бихаћ.
Регион
Младић (26) испао из аутомобила током вожње
Он је додао да су на мјесто саобраћајне незгоде изашла два ватрогасца и припадници Полицијске станице Рибник.
Митровић је навео да су повријеђена лица путовала из Тузле за Бихаћ.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
19
15
13
15
11
15
11
15
08
Тренутно на програму