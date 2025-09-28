Logo

Бивши министар осуђен на смртну казну због мита

28.09.2025

18:27

Бивши кинески министар пољопривреде Танг Ренђијан осуђен је на смртну казну са одгодом због мита на суду у провинцији Ђилин.

Танг је примао мито, укључујући готовину и имовину вриједну више од 268 милиона јуана (37,6 милиона долара) на разним позицијама које је обављао од 2007. до 2024. године, пренијела је кинеска "Синхуа".

Суд му је одложио смртну казну на двије године, јер је признао своје злочине.

Комунистичка партија Кине искључила је Танга у новембру 2024. године, шест мјесеци након што га је антикорупцијска агенција ставила под истрагу и тада је смијењен са своје функције.

Предсједник Си Ђинпинг је 2020. године започео кампању чистки у кинеском апарату унутрашње безбједности, настојећи да осигура да су полиција, тужиоци и судије "апсолутно лојални, апсолутно чисти и апсолутно поуздани", пише "Ројтерс".

Танг је био гувернер западне провинције Гансу од 2017. до 2020. године прије него што је именован за министра пољопривреде.

У јануару је Си рекао да је корупција највећа пријетња Комунистичкој партији Кине и да је и даље у порасту.

