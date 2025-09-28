Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

Извор:
Жена Блиц
Дјевојчица (14) из Мексика преминула је након компликација послије пластичне операције груди и задњице. Дозволу за операцију дала је њена мајка, чији је партнер пластични хирург.
Дјевојчица Палома Никол Арељано Ескобедо (14), умрла је у суботу у болници у Дурангу, у Мексику, након што је била у коми због церебралног едема и срчаних проблема. Прије недјељу дана, Виктор Н, пластични хирург и партнер њене мајке, извршио је дјевојчици пластичне операције повећања груди и задњице након што је мајка убиједила дијете да промијени своје тијело. Операције су извршене у његовој ординацији и без свих мјера безбједности, јер је поступак био незаконит. Убрзо послије операција несрећна дјевојчица је пала у кому и преминула.
Њен отац, Карлос Арељано, који се развео од Паломине мајке није сазнао истину. Умјесто тога, његова бивша супруга је тврдила да се њихово дијете заразило коронавирусом и да је умрло од компликација изазваних ковидом-19.
Истина је откривена на дан сахране, и то на болан начин. Ковчег је био отворен, а рођаци који су редовно виђали четрнаестогодишњакињу обавијестили су оца да су груди његовог дјетета биле посебно отечене - призор који није био у складу са њеним изгледом прије него што је умрла.
Мисливши да рођаци нису добро видјели, отац је отишао да се сам увјери, а онда су га бивша супруга и њен нови партнер напали усред цркве. Интервенцијом рођака и пријатеља били су онеспособљени да наставе са физичким насиљем, а кад је отац отворио ковчег остао је без ријечи.
Његова кћерка је изгледала као да има вхештачке груди. Шокиран оним што је видио, отац је почео да свлачи тијело своје кћерке пред сахрану и видио имплантате, као и ожиљке на тијелу. Одмах је направио фотографије и позвао полицију, а жена и њен дечко су ухапшени. Пуштени су на условну слободу, док је љекар суспендован и остао је без лиценце.
