Нетанјаху: Постоји могућност амнестије Хамаса

Извор:

СРНА

28.09.2025

18:26

Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP/Abir Sultan

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да не искључује могућност амнестије за палестински покрет Хамас, али да детаље о томе још увијек треба разрадити.

"Мислим да детаљи о томе још увијек нису разрађени. Уколико се лидери Хамаса повуку из земље, ако окончају рат, ослободе све таоце, ми ћемо их пустити", рекао је Нетанјаху за "Фокс њуз".

Србија

Вучић о одлагању санкција НИС-у: За седам дана имаћемо исто питање без одговора

Он је додао да је о томе већ разговарано, али је потребно разрадити детаље.

Бењамин Нетанјаху

Хамас

Израел

