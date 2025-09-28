Нетанјаху: Постоји могућност амнестије Хамаса

Извор:
СРНА
28.09.2025
18:26
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да не искључује могућност амнестије за палестински покрет Хамас, али да детаље о томе још увијек треба разрадити.
"Мислим да детаљи о томе још увијек нису разрађени. Уколико се лидери Хамаса повуку из земље, ако окончају рат, ослободе све таоце, ми ћемо их пустити", рекао је Нетанјаху за "Фокс њуз".
Он је додао да је о томе већ разговарано, али је потребно разрадити детаље.
