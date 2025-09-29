Најмање четири особе погинуле, осморо рањено у пуцњави

29.09.2025
07:15
Коментари:0
Најмање четири особе су погинуле, а осморо је рањено након масовне пуцњаве и пожара у мормонској цркви у Мичигену, саопштила је полиција.
Начелник општине Гранд Блан, Вилијам Рење саопштио је на конференцији за новинаре да су осумњиченог убили полицајци, а да је двоје повријеђених у критичном стању.
Додао је да је осумњичени 40-годишњи мушкарац из Бертона, који је својим возилом улетио у цркву и почео да пуца на стотине људи који су присуствовали недјељној служби.
- Осумњичени је користио јуришну пушку и намјерно подметнуо пожар - рекао је Рење и додао да полиција вјерује да ће пронаћи још жртава у пожару, преноси Фокс њуз.
Истражитељи су идентификовали мушкарца као Томаса Џејкоба Санфорда, 40-годишњака из оближњег града Бертона, пренео је Си-Ен-Ен.
Занимљивости
Шта нам звијезде доносе данас?
Извор из полиције упознат са истрагом рекао је да је потрага у цркви завршена за ту ноћ, а да се још седам људи води као нестало.
Инцидент се догодио око 11 часова по локалном времену у "Цркви Исуса Христа светаца посљедњих дана" у Гранд Блану, око 80 километара сјеверно од Детроита.
Полицијска управа општине Гранд Блан позвала је јавност да избјегава то подручје.
Шериф округа Џенеси, Кристофер Свансон, рекао је да је "цијела црква у пламену" и потврдио да су људи који су били у цркви евакуисани.
Око 20 минута касније, полицијска управа је саопштила да је пожар локализован.
Амерички предсједник Доналд Трамп је навео да је "осумњичени мртав, али да још има много тога да се открије".
Он је навео да је ФБИ одмах изашао на лице мјеста, покренуо федералну истрагу и пружиће пуну подршку државним и локалним званичницима.
- Чини се да је ово још један циљани напад на хришћане у Сједињеним Америчким Државама - истакао је Трамп и упозорио да "ова епидемија насиља у САД" мора да се хитно оконча.
Након пуцњаве и пожара, полицијска управа Њујорка је саопштила да ће распоредити полицајце у вјерске институције широм града "из предострожности".
New aerial footage shows the Grand Blanc, Michigan church engulfed in flames after a gunman opened fire and set it ablaze.— WorldobserverPK (@worldobserverPK) September 29, 2025
pic.twitter.com/NOEEtmIVui
Најновије
Најчитаније
07
51
07
47
07
43
07
39
07
33
Тренутно на програму