Младић из БиХ се луксузним мерцедесом закуцао у полицију

На аутомобилском окупљању које се десило синоћ у бечком Деблингу дошло је до незгоде у којој је учествовало и полицијско возило.
Наводно, синоћ се одржан скуп бечке аутомобилске сцена у улици Хајлигенштетер што је, наводно, већ постала традиција суботом увече.
Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој
Међутим, тада се десило нешто непредвиђено. Наиме, нешто прије 1 сат, полицајци су покушали да зауставе једног од тркача који је нагазио на папучицу гаса и покушао да побјегне. Полицајци су одмах кренули у потјеру.
Али, у том моменту, младић (19) из Босне и Херцеговине својим мерцедесом ЦЛС излазио је са бензинске пумпе и покушавао да се укључи у саобраћај. Међутим, када је предњи дио његовог возила прешао на трамвајске шине, он се забио у полицијски аутомобил.
Како је портпарол полиције Маркус Дитрих потврдио за "Хојте", у незгоди су повријеђене укупно четири особе, укључујући три полицајца. Док су полицајци превезени у бечку болницу на даљу истрагу, 19-годишњи младић из БиХ је остао на лицу мјеста, док је обављан увиђај.
Црвена звезда -Раднички 1923: Брутална парола навијача
Још увијек није јасно како и зашто 19-годишњак превидио наилазак патроле која му се приближавала, а која је возила под ротационим свјетлима, пише портал "Независне".
