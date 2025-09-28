Logo

Младић из БиХ се луксузним мерцедесом закуцао у полицију

АТВ

28.09.2025

22:42

Несрећа у Њемачкој, младић из БиХ се забио у полицију
На аутомобилском окупљању које се десило синоћ у бечком Деблингу дошло је до незгоде у којој је учествовало и полицијско возило.

Наводно, синоћ се одржан скуп бечке аутомобилске сцена у улици Хајлигенштетер што је, наводно, већ постала традиција суботом увече.

policija njemacka

Свијет

Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој

Међутим, тада се десило нешто непредвиђено. Наиме, нешто прије 1 сат, полицајци су покушали да зауставе једног од тркача који је нагазио на папучицу гаса и покушао да побјегне. Полицајци су одмах кренули у потјеру.

Али, у том моменту, младић (19) из Босне и Херцеговине својим мерцедесом ЦЛС излазио је са бензинске пумпе и покушавао да се укључи у саобраћај. Међутим, када је предњи дио његовог возила прешао на трамвајске шине, он се забио у полицијски аутомобил.

Како је портпарол полиције Маркус Дитрих потврдио за "Хојте", у незгоди су повријеђене укупно четири особе, укључујући три полицајца. Док су полицајци превезени у бечку болницу на даљу истрагу, 19-годишњи младић из БиХ је остао на лицу мјеста, док је обављан увиђај.

Црвена звезда - Раднички 1923

Фудбал

Црвена звезда -Раднички 1923: Брутална парола навијача

Још увијек није јасно како и зашто 19-годишњак превидио наилазак патроле која му се приближавала, а која је возила под ротационим свјетлима, пише портал "Независне".

