Најављено велико појефтињење струје у Њемачкој

Њемачки оператери електричне мреже најавили су да су спремни да преполове накнаде за пренос струје у идућој години, уз подршку државних субвенција.
Планирано смањење накнаде за 57 одсто пружиће олакшање грађанима и индустријским потрошачима будући да тренутно плаћају струју по цијенама које спадају међу највише у Европи.
''Накнаде би требале пасти са 6,65 центи на 2,86 центи по киловатсату, што ће омогућити државне субвенције из климатског фонда од 6,5 милијарди евра'', објавили су оператери мреже 50Хертз, Aмприон, ТеннеТ и ТранснетБЊ у заједничкој изјави.
Подсјетили су уједно да смањење накнаде још треба одобрити парламент у склопу новог закона који би требао бити усвојен до 5. децембра.
Струја је у Њемачкој скупа због накнада за пренос, такси и пореза, што представља додатно оптерећење за велике потрошаче у индустрији и за привреду у цјелини.
''Грађани у просјеку тренутно плаћају струју по цијени од отприлике 40 центи по киловатсату, вишој за 20 одсто него у периоду прије енергетске кризе'', кажу у удружењу енергетске индустрије БДЕЊ.
Уз планирано смањење накнада за пренос, коалицијска влада канцелара Олафа Шолца планира да снизи порез на електричну енергију на европски минимум, између осталог, за индустријски и за пољопривредни сектор, напомиње новинска агенција ДПА.
