Обезбјеђење Комшића и Бећировића најскупљe у БиХ

Док грађани БиХ једва састављају крај с крајем, изабрани функционери живе лагодно на њихов терет, уживајући у привилегијама, укључујући и скупу полицијску пратњу коју плаћају порески обвезници. Највећи трошкови у том погледу везани су за чланове Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и Жељка Комшића.
Према подацима Дирекције за координацију полицијских тијела (ДКПТ) БиХ, трошкови обезбјеђења и пратње само ове двојице функционера у протеклих годину и по дана премашују 800.000 КМ.
На врху листе налази се Бећировић. Њега је у 2024. години осигуравало чак 12 лица, а укупни трошкови пратње и обезбјеђења у земљи и иностранству износе више од 452.000 КМ. Тај новац отишао је на авионске карте, трошкове смјештаја, службене дневнице, али и остале трошкове.
Комшића је у истом периоду осигуравало 11 лица, а трошкови његовог обезбјеђења износили су 348.489 КМ.
Када је ријеч о Предсједништву најмањи износ новца издвојен је за обезбјеђење српског члана Жељке Цвијановић, коју су лани и у овој години пратила и штитила четири лица. Укупни трошкови пратње Цвијановићеве у истом периоду износе 127.079 КМ.
Није само Предсједништво БиХ на трошку пореских обвезника када је ријеч о обезбјеђењу и пратњи штићених личности, већ и многи други. На списку се налази и предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто чија пратња броји седам лица, а трошкови њиховог рада, укључујући путовања и дневнице, износили су 312.159 КМ у истом периоду.
Када је ријеч о министрима, највише новца отишло је на пратњу и обезбјеђење министра Елмедина Конаковића, који води ресор иностраних послова, и то више од 302.000 марака. Конаковићева пратња броји пет лица.
"За петама" Конаковићу налази се министар за људска права и избјеглице Севлид Хуртић, кога прате четири особе. Обезбјеђење Хуртића у поменутом периоду коштало је 290.660 КМ грађане ове земље.
На трећем мјесту је министар одбране Зукан Хелез, чија пратња броји три лица. Послови обезбјеђења и пратње Хелеза олакшали су пореске обвезнике за 170.000 КМ. Занимљив је и податак да је на обезбјеђење бившег министра безбједности Ненада Нешића у овој години потрошено 5.786 марака за авионске карте. С обзиром на то да је Нешић ухапшен прошле године, након чега је и поднио оставку на ту функцију, вјероватно се ради о унапријед купљеним картама за лица која су га пратила.
Поред поменутих функционера у пратњи и обезбјеђењу у прошлој и овој години су уживали, између осталих, и главни тужилац Тужилаштва БиХ Миланко Кајганић, в.д. предсједника Суда БиХ Минка Крехо, директор Меморијалног центра Поточари Емир Суљагић, судија Суда БиХ Сена Узуновић... У ДКПТ-у напомињу да од свог оснивања континуирано предлажу доношење нових одлука и упутстава о одређивању особа, објеката и имовине који се посебно штите, а којима би се послови и задаци заштите лица, објеката и имовине ефикасно и рационално уредили. Међутим, те одлуке до данас нису усвојене.
Декан бањалучког Факултета за безбједност и заштиту Слободан Жупљанин наводи да има пуно нерационалности у трошењу пара за обезбјеђење штићених личности, као и у многим другим областима у БиХ.
- Због тога имамо и армију пратње која је беспотребна, а можда тамо гдје је потребнија је и нема. Сасвим сигурно да све то заслужује једну озбиљнију анализу надлежних институција које се баве тим пословима - казао је "Гласу" Жупљанин и додао да је све ове трошкове потребно анализирати и наћи адекватна рјешења.
Погрешно би било, наводи он, примијенити мањи или већи степен у односу на штићене личности јер онда би неко могао да сноси и законску одговорност.
- Да ли је обезбјеђење некога превелико или премало, може да каже искључиво струка на бази подзаконских прописа. Тако је, поред правног и безбједносног, то и политичко питање - поручио је Жупљанин и додао да општа перцепција појединаца о некој штићеној личности не мора да одговара стручној перцепцији.
Према подацима ДКПТ-а од почетка 2023. године до краја јуна ове било је и 19 саобраћајних несрећа у којима су учествовала возила којима се врши заштита штићених особа у покрету. Већина несрећа односи се на напукнуће вјетробранског стакла или ситне огреботине настале усљед удара посипног материјала са цестовних површина. Сва штета је наплаћена од осигурања.
Километри
Према подацима надлежних од почетка 2024. године до 30. јуна ове године у Јединици за непосредно обезбјеђење ВИП особа укупно су пређена 1.858.053 километра те потрошено 148.715 литара горива. У наведеном периоду за куповину горива преко путних налога исплаћено је 64.560 КМ.
