Пленковић одбрусио Комшићу: Жалосно

Извор:
ХРТ
26.09.2025
17:36
Коментари:0
Алузије да би хрватске донације за рад Европског суда за људска права могле утицати на судију прије доношења одлуке су беспризорне, рекао је премијер Хрватске Андреј Пленковић у Брегани, након што је предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић у Њујорку изразио сумњу у корупцију поменутог суда.
"Нисам имао времена да прочитам све те изјаве. Што се тиче господина Жељка Комшића, он није изричито споменуо Хрватску. Претпостављам да је добро информисан да смо међу оним земљама које дају посебне контрибуције за рад Европског суда за људска права (ЕСЉП). Хрватска је подржала активности суда јер је имао буџетских потешкоћа. То, наравно, нема никакве везе с тим, морам признати – беспризорним алузијама – да би наша донација утицала на судије при доношењу одлука у појединим случајевима. Од сусједне земље, којој толико помажемо – жалосно", рекао је Пленковић, преноси ХРТ.
Комшић је у петак у говору пред Уједињеним нацијама индиректно оптужио Хрватску за рушење жалбе његовог савјетника Славена Ковачевића, који је тврдио да је жртва дискриминације, те изразио сумњу у корупцију ЕСЉП-а у том предмету.
Комшић је увјерен да је "једна од земаља", а медији блиски његовој политичкој опцији наводили су како се ради о Хрватској, "дала финансијску донацију Европском суду за људска права и појавила се касније, у том истом предмету као заинтересована страна, што је израз класичне политичке корупције".
У предмету Славена Ковачевића против БиХ, Република Хрватска се укључила у случај јер је утврђено да он има хрватско држављанство. Истовремено у жалби ЕСЉП-у се Ковачевић изјаснио као Босанац који је тврдио да не може бирати политичке представнике с одређене територије земље јер није један од припадника конститутивних народа.
Утврђено је, међутим, да се он раније изјашњавао као Хрват, на основу чега је раније биран у Градску скупштину у Сарајеву и да посједује хрватско држављанство.
Регион
3 ч0
Регион
14 ч0
Регион
15 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
33
12
27
12
26
12
18
12
16
Тренутно на програму