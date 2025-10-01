Издата упозорења за БиХ, Србија у црвеном!

Извор:
АТВ
01.10.2025
16:46
Коментари:0
За БиХ је метеоаларм у наредним данима активирао жути и наранџасти аларм, како због падавина, тако и због јаких удара вјетра.
У наредна два дана за Србију је активно црвено упозорење због обилних падавина, а мјере приправности су централном и јужном дијелу.
Србија
Хитно упозорење РХМЗ за 2. и 3. октобар, покренут СМС систем обавјештавања
За четвртак је у већем дијелу БиХ активан жути метеоаларм због појачаних удара вјетра, док је за југ Републике Српске издато наранџасто упозорење.
У петак се очекује нешто драматичније јер је наранџасти метеоаларм активан за већи дио БиХ због удара вјетра који ће се кретати од 40 до 70 km/h, а на планинама и до 90!
У четвртак (02.10.): Још хладније, облачно и вјетровито. Падаће повремена киша, у другом дијелу дана престанак падавина на сјеверу. На истоку у другом дијелу дана јаче падавине. На високим планинама киша ће повремено прелазити у сусњежицу и снијег. Дуваће јак, у Херцеговини олујни сјеверни ветар, који ће додатно појачавати осјећај хладноће. Минимална температура ваздуха од 4°С до 9°С, на југу до 11°С, у вишим предјелима од 0°С. Максимална температура ваздуха од 7°С на истоку до 15°С на југу и сјеверу, у вишим предјелима од 3°С.
У петак (03.10.): На истоку и у Херцеговини се наставља облачно и хладно вријеме са кишом, на планинама на истоку ће падати сусњежица и снијег. У осталим предјелима ће бити суво, на сјеверозападу разведрање уз сунчане периоде током дана. И даље ће бити вјетровито уз умјерен до јак, на југу и олујни, сјеверни ветар. Минимална температура ваздуха од 2°С до 8°С, на југу до 10°С, у вишим предјелима од -3°С. Максимална температура ваздуха од 6°С на истоку до 15°С на југу и сјеверозападу, у вишим предјелима од 1°С.
У суботу (04.10.): Ујутру хладно и претежно ведро, око река и по котлинама понегдје магла. Токо дана сунчано и топлије. У другом дијелу дана наоблачење од сјеверозапада. У ноћи и до наредног јутра на сјеверу и западу ће почети киша. Минимална температура ваздуха од -2°С до 4°С, на југу до 8°С, у вишим предјелима од -5°С. Максимална температура ваздуха од 14°С до 20°С, у вишим предјелима од 9°С.
