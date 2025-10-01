Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

01.10.2025
Спелеороњење, као једна од најризичнијих дисциплина међу подводним активностима, често доводи рониоце у ситуацију у којој нестанак ваздуха може имати трагичан исход.
Рјешење овог проблема понудио је бањалучки иноватор и инструктор роњења Зоран Дујаковић, чији изум подводни пуњач гасовитих и течних медија осваја златне медаље широм свијета.
Недавно је по други пут добио титулу мастера иновација коју му је додијелила Међународна организација за подстицање иновација ОФИД. Ово признање само је једно у низу награда које потврђују његов статус најпознатијег иноватора у Републици Српској.
''Бавећи се спелеороњењем схватио сам колико је опасно када током роњења не можете да изроните на површину, већ се морате вратити кроз тунеле. Ако понестане ваздуха, исход је често фаталан. Тада ми је синула идеја за изум који омогућава пуњење боца под водом. Израдио сам скице, направио прототип и тестирао га у базену и у дубинама ријеке Врбас'', рекао је за "Глас Српске" Дујаковић који је овај патент излагао на скоро свим континентима, те је свуда награђен златном медаљом.
Његов уређај омогућава безбједну и еколошки прихватљиву допуну ронилачких боца, као и претакање хемикалија са потопљених танкера без ризика од загађења. Састоји се од цријева, компресора који може да допуни боце, специјалног вентила и другог вентила који се налази на рониоцу.
''Посебна техника спречава воду да уђе у ронилачку боцу, па је можете допунити до врха као да сте на површини и наставити даље с роњењем'', објаснио је Дујаковић додајући да изум функционише у свим условима под водом и потпуно је безбједан.
Међутим, проблем, као и код већине иновација, лежи у финансирању.
''У региону нема интереса за улагање у иновације. Компаније из иностранства су заинтересоване да купе готов производ, али ја немам средстава за производњу хиљада примјерака да би то било исплативо'', казао је Дујаковић који планира да сам финансира израду неколико стотина примјерака и понуди их ронилачким центрима широм свијета.
Љубав према иновацијама прати га од младости. Присјећајући се почетака, испричао је како је са колегом основао Спелеолошко-ронилачки клуб Гремлини, а куповину ужади су финансирали тако што су прали прозоре и радили висинске радове. Тако су направили прву иновацију - мобилну скелу за рад на свим висинама.
''За ову иновацију сам добио сребрну медаљу у Бањалуци. Био сам пресрећан и веома поносан. То је било прије моје крсне славе, па сам свим гостима показивао. Касније сам је излагао широм свијета и добио сам пет или седам златних медаља за један од најбољих радова'', рекао је Дујаковић.
Он је додао да је скела данас у употреби те да преговора с једном кинеском компанијом која би је можда производила у будућности. Највише му значи прва иновација, истакао је, али и једно посебно признање.
''Звали су ме из Србије и понудили су ми да будем академик Српске академије изумитеља и научника. То ми је најдраже признање. Био сам најмлађи академик међу бројним признатим научницима. Касније је било других интернационалних награда, гран прија са највећих сајмова иновација'', изјавио је Дујаковић.
Истакао је да је у оквиру једног циклуса изложби добио пет златних медаља у Америци, а на новом циклусу двије златне из Аустралије и Јапана.
Један од његових веома значајних изума је и универзални ортопедски ултралаки имобилизатор, као алтернатива гипсу, који омогућава прозрачивање и туширање повријеђеног дијела. Овај изум је осмислио прије десетак година. Иако се у међувремену слична технологија појавила на Новом Зеланду, Дујаковић је поносан што је био један од пионира те идеје.
''Отишао сам у Америку, па у Авганистан након што смо то направили, па је та прича стала. Касније сам видио да су на једном универзитету на Новом Зеланду урадили ту идеју. Умјесто смола и материјала које сам ја користио, користили су 3Д технологију која, кад сам ја то направио, није ни постојала. Вјерујем да ја нећу бити тај који ће ову идеју материјализовати, али на тржишту ће се сигурно појавити'', присјетио се Дујаковић.
Будућим иноваторима је савјетовао да не одустају иако је некада тешко.
''Иновације су скуп и лијеп хоби. Најважније је да вјерују у своје идеје и искористе модерне технологије да их реализују'', закључује Дујаковић.
Зоран Дујаковић је испричао да је посјетио више од 40 земаља, како пословно тако и туристички. Једно од најнеобичнијих искустава имао је током рада у Авганистану, пише Глас Српске.
''Тамо сам радио као водич паса за откривање експлозива. Отишао сам, како кажу, "трбухом за крухом" да поправим финансијске могућности. И из тог периода сам имао једну иновацију која је била јако интересантна и чак је награђивана на неким сајмовима, а негдје је добила и гран при'', рекао је он.
