Како се ријешити мољаца на природан начин

Природне методе за борбу против мољаца нису само сигурније за ваше здравље од хемијских средстава, већ могу бити једнако ефикасне ако се користе правилно и досљедно.
Мољци у ормару могу бити права ноћна мора. Ти ситни инсекти нису само досадни - могу да нанесу озбиљну штету вашој омиљеној одјећи, остављајући за собом мале рупице и непријатан мирис. Срећом, постоје бројне природне методе које могу ефикасно ријешити овај проблем без коришћења штетних хемикалија.
Прије него што почнете с решавањем проблема, важно је да препознате знакове присутности мољаца у вашем ормару. Одрасли текстилни мољци су мали, жућкасто-смеђи лептирићи дуги око 1 до 1,5 цм. Међутим, праву штету не наносе одрасли мољци, већ њихове ларве које се хране природним влакнима попут вуне, свиле, крзна и памука. Знакови инфестације укључују неправилне рупе на одјећи, посебно на вуненим џемперима и одијелима, свилене цијеви или тунеле које ларве граде док се хране, те остаци измета налик песку.
Лаванда је класичан, свима добро познат начин одбијања мољаца.Напуните кесице осушеном лавандом или памучну блазницу натопите уљем лаванде и ставите у ормар, фиоке те кутије и вреће с одјећом које сте спремили за следећу сезону. Иако је нама мирис лаванде привлачан, мољцима, али и бројним другим инсектима, врло је одбојан. Важно је пазити да етерично уље не дође у додир с одјећом како бисте избјегли флеке.
Дрво кедра одавно је познато као ефикасан репелент за мољце. Купите мало листића од кедра или коцкице кедра и ставите у ормаре, фиоке и на друга мјеста гдје сте примијетили мољце. Како кедар с временом губи мирис, а то је оно што одбија мољце, можете купити уље кедра и њиме након неког времена премазати коцкице које су изгубиле мирис или попрскати листиће од кедра.
Постоји много других састојака од којих можете припремити "кесице против мољаца". Неки примјери укључују суви рузмарин, ловоров лист, звездасти анис, мајчину душицу или штапиће цимета. Осушене биљке као што су лаванда, ловор, каранфилчићи, рузмарин и тимијан уситните и спремите у прозрачне кесице те поставите на мјеста гдје се скупљају мољци.
Пеперминт је такође ефикасан репелент за мољце. Ставите шаку осушених листића менте у кесицу или једноставно ставите по неколико листића у ормар међу одјећу. Уље пеперминта је такође дјелотворно - ставите неколико капи на блазницу и затим је ставите у угао ормара.
Цимет има интензиван мирис који мољце тера у бег, па ће с овим решењем ваша одјећа бити заштићена неколико мјесеци, док мирис не ослаби. Штапиће цимета ставите у пробушене кесице и убаците међу одјећу, или користите етерично уље накапано на комадић вате.
Један од најзанимљивијих природних начина борбе против мољаца су кестени. Мољци мрзе мирис кестена, стога током јесење шетње парком можете да се обезбиједите правом количином плодова кестена, а затим их ставити на дно ормара и комода.
Средство против мољаца с наранџом и каранфилчићима такође је врло ефикасно. Узмите наранџу и уметните каранфилчиће у кору - може директно бити стављено на полице ормара. Друго решење је осушити корицу наранџе, насјецкати је на мале комаде и помијешати с неколико каранфилчића у малој платненој кесици.
Мољцима сметају разна етерична уља, међу њима можете одабрати рецимо оно од кедра, пачулија или неема. У флашу с прскалицом ставите воду и додајте неколико капи етеричног уља те распршите по критичним мјестима. Ако имате дифузер, пустите да се вашим домом шири мирис кедровине - мољце и друге инсекте одбијају феромони у кедру.
За распршивач против мољаца потребна је кашика алкохола, 30 капи етеричног уља лаванде (или кедра, пачулија, цитронеле, а може и комбинација тих уља) и 1 децилитар дестиловане воде. Састојке додајте наведеним редоследом у флашицу, протресите прије употребе, па попрскајте површину полица и ормарића након чишћења.
Најбољи начин да обезбиједите ормар без мољаца је превенција. Редовно провјетравајте свој ормар - мољци не воле проток ваздуха и светлост. Оперите одјећу прије спремања, јер што одјећа више мирише, то ћете имати мање мољаца. Одржавајте простор чистим, јер прашина привлачи мољце. Мољце такође привлаче зној, флеке од хране и тјелесне течности, зато прије спремања одјеће, посебно оне коју не носите често, обавезно је оперите или хемијски очистите, преноси Дан.
