Објекат ванземаљског поријекла пролази поред нас: Ево одакле се види међузвјездани посјетилац

Током љета 2025. године астрономи су први пут примијетили необичан објекат који се брзо кретао кроз унутрашње дијелове Сунчевог система. Тај објекат, назван 3И/АТЛАС, одмах је привукао пажњу научника и јавности. Његова путања, хемијски састав и понашање указивали су да долази изван нашег Сунчевог система, из неке друге звјездане породице, а не из Ортовог облака или Кајперовог појаса, уобичајених мјеста одакле долазе комете у нашем систему.
Убрзо се поставило питање које је освојило и астрономе и интернет форуме: да ли је ово природна комета - или можда ванземаљски објекат?
Назив 3И/АТЛАС није случајан. У њему свако слово има значење. Слово "И" означава да је ријеч о "interstellar" објекту, дакле међузвјезданом путнику који не потиче из нашег Сунчевог система. Број "3" показује да је ово трећи такав објекат икада откривен. Прије њега, астрономи су идентификовали још два међузвездана посјетиоца - 1И/ʻОумуамуа, откривен 2017. године, који је изазвао велику расправу о могућем вештачком поријеклу и 2И/Борисов, откривен 2019. године, чије се понашање показало потпуно природним, али чије је поријекло такође ван Сунчевог система. Назив "АТЛАС" односи се на пројекат телескопа који га је открио - Астероид Terrestrial-impact Ласт Алерт System, систем телескопа на Хавајима који прати небо у потрази за објектима који би могли представљати опасност за Земљу.
3И/АТЛАС се већ при првим посматрањима издвојио као необичан. Док комете из Сунчевог система обично постају активне тек када се приближе Сунцу, овај објекат је формирао кометарну кому (облак гаса и прашине који окружује језгро комете када се комета приближи Сунцу) док је био још изван орбите Јупитера, на много већој удаљености него што је уобичајено. То значи да супстанце у његовом језгру испаравају на знатно нижим температурама него код "домаћих" комета, што указује да је хемијски састав овог тијела заиста посебан.
Спектроскопска анализа показала је да је однос леда од угљен-диоксида према води око 8:1, што је међу највишим вриједностима икада забиљеженим. Такав хемијски потпис указује да је 3И/АТЛАС вјероватно настао у хладном, удаљеном дијелу неког другог звјезданог система, гдје гасови попут ЦО₂ остају стабилни и испаравају и без велике топлоте.
Према астрофизичарки Жаклин Меклери са Универзитета Нортистерн, међузвездани објекти попут 3И/АТЛАС-а "омогућавају научницима да накратко завире у материјал и услове формирања у потпуно другом звјезданом систему". Сваки податак о његовом саставу и понашању представља увид у то како изгледају процеси настанка планета у другим дијеловима галаксије.
Путања 3И/АТЛАС-а је хиперболична, што значи да га Сунце неће задржати у својој гравитацији. Проћи ће поред нас једном и заувијек нестати у међузвјезданом простору. Астрономи процјењују да би овај објекат могао бити старији од самог Сунчевог система, очуван и замрзнут милијардама година док је лутао кроз галаксију.
Меклери и њене колеге сматрају да би 3И/АТЛАС могао потицати из унутрашњих дијелова наше галаксије, гдје су звијезде старије, а услови формирања планета другачији од оних у нашем дијелу Млијечног пута. Свака нова анализа може нам помоћи да одговоримо на једно од најважнијих питања у савременој астрономији - да ли је наш Сунчев систем типичан или посебан у галактичкој мјери.
Иако изгледом и понашањем дјелује "ванземаљски", 3И/АТЛАС није дјело интелигентне цивилизације. Научници су брзо одбацили ту могућност - нема трагова маневрисања, нема сигнала, нема правилне структуре. Све што се види, од свјетлуцања до формирања репа, може се објаснити природним процесима попут испаравања леда и рефлексије Сунчеве свјетлости.
Чињеница да је комета активна на великим удаљеностима и да показује необичан хемијски састав није доказ о ванземаљцима, већ о разноликости материјала у галаксији. У томе и лежи њена стварна вриједност - 3И/АТЛАС је ванземаљски по поријеклу, али не и по природи.
3И/АТЛАС пружа научницима јединствену прилику да проучавају природни узорак из другог звјезданог система без потребе за свемирским сондама. Његов састав и понашање откривају много о формирању планета, о хемијским процесима у протопланетарним дисковима и о томе колико су услови у другим системима слични или различити од нашег.
Меклери истиче да проучавање оваквих објеката може помоћи у процени колико су чести системи попут нашег и да ли су планете са потенцијалом за живот у галаксији изузетак или правило.
Комета ће од 11. новембра бити видљива на јутарњем небу, ниско изнад источног хоризонта. Иако вјероватно неће бити видљива голим оком, аматерски телескопи и дуга експозиција фотоапарата омогућиће посматрачима да прате њен пролазак. Ово је прилика да видимо објекат који је прешао милијарде километара и свјетлосних година, само да би на тренутак прошао кроз наш космички комшилук.
3И/АТЛАС можда није ванземаљска летјелица, али јесте посланик из другог свијета. Он носи хемијски и космички запис о условима који су владали у далеком звјезданом систему прије милијарди година. Такви објекти не само да шире границе нашег знања, већ нас подсјећају да Сунчев систем није усамљено острво, већ дио огромне галактичке мреже свјетова, прашине и леда који непрестано путују кроз свемир. Када 3И/АТЛАС поново нестане у тишини међузвјезданог простора, остаће нам нешто вриједно - сазнање да смо макар на тренутак имали прилику да га посматрамо.
