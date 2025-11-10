Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

Извор:
Танјуг
10.11.2025
10:50
Коментари:0
Кинески археолози открили су праисторијску гробницу у јужној кинеској провинцији Хаинан, чија старост датира од пре 12.000 до 13.000 година, преноси данас агенција Синхуа.
Научници вјерују да је то најстарија гробница на овом острву на југу Кине.
Гробница је откривена у пећинама Луоби, у округу Санија Џијанг, а у њој је сахрањено дијете поред чијег тијела су пронађени украси од шкољки, за које се вјерује да су најстарији те врсте у Кини.
Ово откриће пружа важан увид у праисторијску културу Хаинана и културне везе овог острва са остатком Југоисточне Азије, навели су научници.
На локалитету у пећинама Луоби, откривеном 1983, до сада су пронађени фосилизовани људски остаци, камени алати, као и остаци животиња, а ова открића представљају најраније доказе о активности човјека на југу Кине, наводи агенција.
Археолошко истраживање заједнички су спровели научници и експерти са Института за културну баштину и археологију провинције Хаинан, Школе за археологију и музеологију Универзитета у Пекингу и Музеја Санија.
