Најчешћи разлози због којих интернет споро ради: Ево како да га убрзате

Ништа горе од спорог интернета - ево пет најчешћих разлога због којих се ово дешава, и како да их поправите.
Замислите мрежу као аутопут – ако је превише возила на путу, све стаје. Исто важи и за интернет. Када превише уређаја користи исту мрежу истовремено, проток података постаје успорен, па се јављају кашњења и прекиди. Најједноставније решење је да избјегавате коришћење интернета у “шпицу” или да пређете на јачи пакет код провајдера који има мање загушења.
Често нисмо ни свесни да апликације или ажурирања у позадини користе интернет. Док ви покушавате да отворите страницу, систем можда преузима нове верзије софтвера или шаље податке у облак. Редовно провјеравајте активне процесе и затварајте оне које не користите, како бисте ослободили пропусни опсег за оно што вам је стварно важно.
Неки провајдери свјесно ограничавају брзину интернета корисницима који су прешли одређени лимит потрошње, или у тренуцима гужве на мрежи. Ако вам се чини да вам брзина интернета опада чим почнете да стримујете или преузимате велике фајлове, можда сте жртва “тхроттлинга”. У неким случајевима, коришћење ВПН сервиса може помоћи јер маскира вашу ИП адресу и отежава провајдеру да вас успори.
Малвер и вируси не само да успоравају рачунар већ и троше интернет. Неки од њих непримјетно шаљу и примају податке у позадини, док други могу заразити и сам рутер, изазивајући додатне проблеме с везом. Користите поуздан антивирус програм и редовно скенирајте систем – то није само питање безбедности, већ и перформанси.
Ако сте све претходно провјерили, а интернет је и даље спор, можда је проблем у рутеру. Стари уређаји често не подржавају новије технологије и стандарде брзине, или им је потребно ажурирање фирмвера. Ако је рутер већ годинама с вама, вјероватно је вријеме за замену – новији модели доносе стабилнију конекцију и бржи пренос података.
