Шири се нова превара: Ову поруку на WhatsAppu не отварајте

Наизглед безазлена порука која ових дана кружи WhatsAppom заправо може бити опасна превара. Како упозорава Fenix Magazin, све више корисника добија поруке с текстом попут "Јеси ли то ти?" или "Познајеш ли ову фотографију?" уз приложену слику.
Иако такве поруке буде знатижељу, управо на то и рачунају преваранти.
Како наводи портал Футурезоне, иза таквих слика често се крију заражене или манипулативне датотеке.
Оне могу заразити телефон и хакерима омогућити приступ осјетљивим подацима. Посебно је опасно то што у неким случајевима довољно је само да се прикаже аутоматски преглед слике, без да корисник кликне на њу.
Криминалци користе пропусте у начину на који WhatsApp обрађује слике и видео снимке. Манипулишу процесом тзв. "парсирања" (анализе медијског садржаја), па се злонамјерни код може покренути у позадини — и то без икаквог клика корисника, преноси Fenix Magazin.
Једном када се злоћудни софтвер активира, хакери могу читати ваше поруке, доћи до спремљених лозинки или преузети контролу над уређајем. Штета често остаје непримијећена док се не открије крађа идентитета или злоупотреба рачуна.
Ова превара није једина. WhatsApp упозорава и на друге трикове:
- поруке од "пријатеља" или "чланова породице" који траже новац,
- лажна пословна понуда с "лаком зарадом од куће",
- инвестиционе преваре и крипто понуде с минималним ризиком.
У правилу, такве поруке садрже правописне грешке, траже клик на линк или личне податке.
Најбоља заштита почиње у поставкама WhatsAppa:
Идите на Поставке > Похрана и подаци > Аутоматско преузимање медија
Искључите аутоматско преузимање датотека.
Тако сами одлучујете које слике и видео снимке желите преузети - а сумњиви садржаји остаће блокирани.
Такође, редовно ажурирајте систем и апликацију како бисте затворили безбједносне пропусте.
Ако сте већ отворили сумњиву поруку или слику:
Одмах блокирајте број и пријавите контакт.
Провјерите има ли неуобичајених активности на телефону (непознате апликације, промет података).
Промијените лозинке за e-mail, друштвене мреже и интернетско банкарство.
Ако сумњате на крађу података, обратите се полицији.
Ако порука звучи „предобро да би била истинита“ или вам дјелује сумњиво – не отварајте је и потврдите с пошиљаоцем другим путем.
