Ужас у Батајници: Мушкарац убо партнерку ножем, па јој отео дијете

01.10.2025

17:52

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Једна жена (20) повријеђена је у Батајници након што ју је, како тврди, партнер убо ножем и отео њихово двогодишње дијете. Дијете је на крају пронађено неповређено код његове мајке, а случај истражује полиција.

Једна женска особа (20) наводно је повријеђена када ју је, како она тврди, партнер убо ножем и из руку јој отргао њихово дијете које има свега две године. Како се незванично сазнаје, наводни напад се догодио данас око 13 сати на паркингу испред једне продавнице у Батајници.

споменик павлу ђуришићу

Регион

Суд наредио одузимање споменика Павлу Ђуришићу из манастира

"Жена је рекла полицији да је на паркингу партнер са којим има дијете убо ножем и да јој је отео дијете из руку. Потом је како је објаснила дијете ставио у аутомобил и побјегао. Жена је возилом хитне помоћи превезена у КБЦ Земун гдје ће бити утврђено да ли је и колико повријеђена", рекао је извор који се затекао убрзо након напада.

zemljotres potres

Свијет

Земљотрес јачине 6,1 Рихтера погодио Индонезију

Према такође незваничним информацијама, мушкарац који је отео дијете вратио се на паркинг без дјетета.

"Он је негирао да је жену убо ножем. Дијете је неповријеђено пронађено код његове мајке. Сви детаљи овог случаја утврђују се", рекао је извор упознат са случајем, пренио је Информер.

Batajnica

покушај убиства

otmica

