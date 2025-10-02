Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

Извор:
Тешко је било заступати БиХ без икакве логистичке подршке државе коју сам заступала, рекла је Моника Мијић агент БиХ пред Европским судом за људска права.
"Ја сам славила већ прошле године након саме расправе. С обзиром да сам била изложена страшним притисцима не само кроз медије него и од стане министарства за људска права и избјеглице које је на све могуће начине покушало спријечити обављање мог посла", рекла је Моника Мијић агент БиХ пред Европским судом за људска права.
Мијићева појашњава да јој је министарство за људска права и избјеглице ускратило и помоћ од стране помоћника заступника као ни да министар није издао путни налог.
"Три дана прије саме расправе министар се грубо исмијавао са мном. Када је расправа завршена ја сам била пресретна. Тада сам славила што сам била у стању под таквим притиском и саботажом одрадити свој посао и то врло квалитетно.
Мијићева говори да јој је било јасно да ће тужба бити одбачена због свих аргумената које је изнијела пред судом.
"Драго ми је да сам имала прилику заступати БиХ пред великим Вијећем Суда. Сам Суд је истакао да је апликација толико нејасна, тако да је јако тешко било заступати БиХ без икакве логистичке подршке државе коју сам заступала", рекла је Моника Мијић.
На питање има ли разлога за забринутост Мијићева одговара:
"Пошто апликант и они који су га подржавали, нису имали никаквих сувислих аргумената, једини начин да одбране своју позицију јесте да се спријечи да овај пред испита Велико вијеће од 17 судаца европског Суда. У покушају да га спријече, једини аргумент јесте да наводно заступници немају легалан статус, да нису овлаштени обављати свој посао".
Мијићева појашњава да је самом апликанту помогао и министар за људска права и избјеглице у Савјету министара БиХ Севлид Хуртић, међутим Европски суд је све тврдње одбацио.
