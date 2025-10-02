Битно за све грађане БиХ: ЕУ послала обавјештење

Извор:
АТВ
02.10.2025
12:05
Коментари:0
Делегација Европске уније у БиХ саопштила је да од 12. Октобра почиње са радом нови систем управљања границама (ЕЕС).
Наиме, овај систем замијениће тренутни начин рада, односно печатирање, и на тај начин ће унаприједити сигурност кроз кориштење електронских евиденција и биометријских података.
Свијет
Протести у Француској не јењавају, блокиране школе
"ЕЕС ће обрађивати податке на граничним прелазима за путнике који немају држављанство ниједне земље чланице ЕУ, као ни држављанство Исланда, Лихтенштајна, Норвешке или Швајцарске, приликом путовања ради краћег боравка (90 дана у било којем периоду од 180 дана), сваки пут када прелазе вањске границе било које од 29 европских земаља које примјењују овај систем", наводе из Делегације Европске уније у БиХ, преноси портал "Независне".
Како су навели, након првог преласка подаци ће се евидентирати из путног документа, датум и мјесто сваког уласка и изласка, као и биометријски подаци попут слике лица и отисака прстију, које ће службеници прикупити када путник први пут приступи на гранични прелаз након почетка рада ЕЕС-а.
Свијет
Говор који ишчекује свијет
Ти ће се подаци затим похранити у дигиталну датотеку и провјеравати приликом наредних прелазака границе.
Битно је напоменути да ће се евиденција о уласцима и изласцима чувати три године од датума креирања, док ће се појединачне датотеке које садрже личне податке чувати три године и један дан од датума посљедњег изласка.
Овај систем уводиће се у периоду од 6 мјесеци почев од 12. октобра како би се путници, и надлежни задужени за нови систем, постепено прилагодили новим дигиталним процесима на граници.
Европски систем путних информација и ауторизације (ЕТИАС) не подразумијева обавезе сличне визама јер, како су рекли, путници из земаља које уживају безвизни режим путовања у ЕУ, укључујући путнике из Босне и Херцеговине, и даље ће путовати без визе.
Држављани земаља које нису чланице ЕУ, а којима није потребна виза за путовање у шенгенски простор, затражиће ауторизацију прије самог путовања путем једноставне процедуре на веб страници или мобилној апликацији ЕТИАС-а, уз уплату таксе која тренутно износи 20 евра.
Хроника
Избио пожар у кући: Дјед страдао, унук повријеђен
Већина захтјева биће обрађена у року од неколико минута. Ауторизација ЕТИАС-а ће важити три године или до истека важећег путног документа, зависно шта наступи прије.
У Делегацији ЕУ сматрају да ће овакав систем увелико олакшати и убрзати процес преласка граничних прелаза те смањити гужве и задржавања на граничним прелазима.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму