Цвијановић: Посјета Америци била је изузетно успјешна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је њена недавна посјета Сједињеним Државама била изузетно успјешна и да су се током разговора које је водила дефинисале поруке, што је веома значајно за Републику Српску, посебно због неправедне ситуације у коју је доведена поступањем Кристијана Шмита и правосуђа, а чија је намјера гажење воље бирача.
"Када имате прилику да са важним људима разговарате о свему томе, онда можете рећи да то јесте велики искорак за Републику Српску", рекла је Цвијановићева.
Она је указала да након много времена постоје саговорници који су озбиљна политичка структура у Сједињеним Државама, те оцијенила да је огроман плус и искорак да се на тај начин могу развијати даље приче.
Цвијановићева је истакла да се ушло у процес нормализације, али да такав приступ не може да се добије од институције високог представника која је злоупотријебила Дејтонски споразум.
Она је навела да се са мјеста високог представника не може добити ниједно квалитетно рјешење, јер су ствари подведене под личне амбиције, осветољубивост и непостојање свијести о томе шта је потребно као добар рецепт за БиХ.
"Они су ти који наносе штету у континуитету и ствари се морају послагати, а када ће то бити не желим да прејудицирам", рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да су високи представници злоупотријебили своје позиције тешко нарушавајући не само Дејтонски споразум, него и унутрашње односе у БиХ, те да је очекивала да ЕУ заузме јасан став, али да се то није десило.
Цвијановићева је рекла да је цјелокупан амбијент у БиХ прилично болестан, јер постоје узурпације овлаштења и злоупотребе од правосуђа, као и да су политички процеси у нескладу.
Она је нагласила да је добра ствар то што постоји мир и што је безбједносна ситуација стабилна.
"БиХ не требају непријатељи. Она је већ сама себи довољно непријатељ не рјешавајући своје политичке проблеме на адекватан начин, не рјешавајући међународно присуство и не рјешавајући своју економску способност на прави начин", поручила је Цвијановићева.
Она је рекла да не види спремност и способност партнера у Федерацији БиХ да се ове ствари рјешавају, али да сматра да ће доћи вријеме да коначно и они прогледају.
Цвијановићева каже да је Српска ушла у борбу да се све оно што није предвиђено Дејтонским споразумом елиминише из политичке и правне праксе, као и да је позната ствар да ОХР кидише на Српску.
"Све интервенције су биле усмјерене на смањење капацитета, било да је ријеч о уставном, политичком или економском капацитету Републике Српске", рекла је Цвијановићева.
