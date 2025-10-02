Цвијановићева отворила конференцију и сајам предузетништва жена

Извор:
СРНА
02.10.2025
11:39
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић отворила је данас у Бањалуци Осму конференцију и Четврти сајам предузетништва жена у Републици Српској.
Цвијановићева је у обраћању истакла да цијени жене које су одлучиле да буду дио привредне сфере Републике Српске и да поздравља њихову одлуку и иницијативу.
Она је поручила да су институције Српске на располагању женама које се одлуче за предузетништво.
"Овим догађајем шаљемо поруку да смо друштво које препознаје и подржава потенцијал жена које све више доприносе економском развоју Републике Српске", истакла је Цвијановићева на отварању.
Отварању су присуствовали министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић и гости из привредних комора у окружењу.
Свијет
Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?
Догађај је окупио инспиративне говорнике и стручњаке из земље и региона, који ће подијелити своја искуства и дискутовати о актуелним привредним темама.
На сајму око 30 излагача има своје штандове.
Једнодневну конференцију и сајам "Жене у привреди – снага, визија, будућност" организује Привредна комора Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
13
59
13
59
13
59
13
56
13
52
Тренутно на програму