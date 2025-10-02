Logo

Савјет безбједности УН о БиХ 31. октобра

Савјет безбједности УН ће током руског предсједавања радити интензивно, а планирани су, између осталог, састанци о раду УНМИК-а и стању на Косову и Метохији 21. октобра, те о ситуацији у БиХ 31. октобра.

Из Амбасаде Руске Федерције у БиХ наводи се да је планирано и продужења мандата мисије "Алтеа" у БиХ који истиче у октобру.

Руска делегација као кључне догађаје током овог мјесеца планира отворене министарске дебате за 23. октобaр о ситуацији на Блиском истоку и 24. октобра, на Дан ступања на снагу Повеље УН, о 80 година од снивања УН.

Један од кључних догађаја у раду Савјета безбједности УН у октобру требала би бити и мисија држава чланица у Адис Абебу ради учешћа на заједничком консултативном састанку са Савјетом за мир и безбједност Афричке уније које је предвиђена за 17. октобар.

Мандат и циклус извјештавања укључиваће отворену дебату поводом годишњице о теми "Жене, мир и безбједност", састанке Савјета безбједности УН о ситуацијама у Колумбији, Сомалији, Јемену, Западној Сахари, регији Великих језера, Хаитију, Либији, Централноафричкој Републици и Сирији, као и о активностима УНДОФ и Афричке уније, те брифинг предсједника Међународног суда УН.

Планирано је продужење мандата Мисије подршке УН у Либији, Верификационе мисије УН у Колумбији и Мисије УН за референдум у Западној Сахари, који истичу у октобру, планирано је продужење.

Савјет безбједности ће одлучивати о будућности санкција Хаитију.

Руска Федерација ће као стална чланица Савјета безбједности и даље улагати све напоре да обезбиједи несметано, координисано и ефикасно функционирање овог тијела, као и да пронађе заједнички језик о питањима на дневном реду.

- У наредном мјесецу наставићемо наглашавати растућу улогу мултилатералне дипломатије у данашњем све више мултиполарном свијету - напомиње се у саопштењу.

Русија је јуче преузела предсједавање Савјету безбједности УН, тијелом којем је, према Повељи УН, повјерена примарна одговорност за одржавање међународног мира и безбједности.

