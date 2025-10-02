Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

02.10.2025
Каролина Кржизак (27) из Пољске тежила је свега око 22 килограма прије него што је умрла од глади, хранећи се искључиво сировим воћем!
Бивша студенткиња Универзитета у Лидсу, која је патила од анорексије, умрла је у хотелској соби на Балију након што је прешла на "фрутаријанску" исхрану. Каролина, рођена у Варшави, отпутовала је на Бали како би упознала истомишљенике, али је умјесто тога умрла сама од потхрањености.
Прије смрти, Каролина је имала само око 22 килограма и једва је стајала на ногама. Због недостатка кључних нутријената, нокти су јој пожутјели, а зуби почели да труле.
Истрага магазина The Cut открила је како је некада срећна тинејџерка постала жртва овог опасног тренда из области "wellness-a". Штавише, претходни поремећај у исхрани учинио ју је подложном таквим животно опасним навикама.
Ипак, тек у децембру 2024, када се пријавила у одмаралиште Sumberkima Hill, ствари су кренуле нагоре.
По доласку, особље хотела јасно је обавештено о њеним прехрамбеним захтевима. Наређено им је да јој служе искључиво воће и да га доносе директно у њену собу. Међутим, менаџер хотела рекао је да није било неуобичајено да гости траже веганске оброке с обзиром на то да је реч о "wellness" одмаралишту.
Током њеног боравка, особље хотела је наводно било шокирано њеним "изгладњелим" изгледом. Била је толико слаба да је једне вечери рецепционер морао да је отпрати до њене собе јер сама није могла да хода.
Забринути за своју гошћу, чланови особља молили су Каролину да оде код љекара. Нажалост, сваки захтјев био је одбијен истим одлучним "не".
Три дана након њеног доласка, хотел је добио поруку од локалног становника и пријатеља Каролине, који је рекао да је очекивао да ће му се јавити од када је стигла у одмаралиште. Како од ње није било никаквих вијести, постао је забринут. Након што су то чули, запослени у хотелу пожурили су да је провјере.
Нашли су Каролину укочену и непомичну – умрла је сама у својој соби.
Према ријечима њеног пријатеља, у време смрти Каролина је већ патила од развијене остеопорозе и недостатка албумина.
Пољакиња, која се читаво своје адолесценцијско доба борила с анорексијом, подлегла је начину живота који је изабрала. Као млада тинејџерка имала је проблема са сликом о сопственом тијелу, али тек када се преселила у Велику Британију да похађа Универзитет у Лидсу, почела је да се интересује за јогу и открила је веганство.
Није јасно када је прешла на "фрутаријанство", али њени редовни постови на друштвеним мрежама, на којима је дјеловала измучено, били су довољни да њени родитељи захтјевају да се врати кући и прими лијечење због поремећаја. Упркос њиховим напорима, нису успјели да је убиједе да промијени начин живота.
Њени пријатељи су је такође више пута молили да направи промјену, али када је отпутовала на Бали, већ је било прекасно.
Каролина није била сама у својој борби против болести.
