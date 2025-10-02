Logo

Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

02.10.2025

21:08

Коментари:

0
Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти
Фото: Instagram/@carolina.mariie/screenshot

Каролина Кржизак (27) из Пољске тежила је свега око 22 килограма прије него што је умрла од глади, хранећи се искључиво сировим воћем!

Бивша студенткиња Универзитета у Лидсу, која је патила од анорексије, умрла је у хотелској соби на Балију након што је прешла на "фрутаријанску" исхрану. Каролина, рођена у Варшави, отпутовала је на Бали како би упознала истомишљенике, али је умјесто тога умрла сама од потхрањености.

Моника Мијић-02102025

БиХ

Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

Прије смрти, Каролина је имала само око 22 килограма и једва је стајала на ногама. Због недостатка кључних нутријената, нокти су јој пожутјели, а зуби почели да труле.

Истрага магазина The Cut открила је како је некада срећна тинејџерка постала жртва овог опасног тренда из области "wellness-a". Штавише, претходни поремећај у исхрани учинио ју је подложном таквим животно опасним навикама.

Ипак, тек у децембру 2024, када се пријавила у одмаралиште Sumberkima Hill, ствари су кренуле нагоре.

По доласку, особље хотела јасно је обавештено о њеним прехрамбеним захтевима. Наређено им је да јој служе искључиво воће и да га доносе директно у њену собу. Међутим, менаџер хотела рекао је да није било неуобичајено да гости траже веганске оброке с обзиром на то да је реч о "wellness" одмаралишту.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Зеленски да покаже поштовање када говори о Мађарској

Током њеног боравка, особље хотела је наводно било шокирано њеним "изгладњелим" изгледом. Била је толико слаба да је једне вечери рецепционер морао да је отпрати до њене собе јер сама није могла да хода.

Забринути за своју гошћу, чланови особља молили су Каролину да оде код љекара. Нажалост, сваки захтјев био је одбијен истим одлучним "не".

Три дана након њеног доласка, хотел је добио поруку од локалног становника и пријатеља Каролине, који је рекао да је очекивао да ће му се јавити од када је стигла у одмаралиште. Како од ње није било никаквих вијести, постао је забринут. Након што су то чули, запослени у хотелу пожурили су да је провјере.

Нашли су Каролину укочену и непомичну – умрла је сама у својој соби.

Putin-Valdai-02102025

Свијет

Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва

Према ријечима њеног пријатеља, у време смрти Каролина је већ патила од развијене остеопорозе и недостатка албумина.

Пољакиња, која се читаво своје адолесценцијско доба борила с анорексијом, подлегла је начину живота који је изабрала. Као млада тинејџерка имала је проблема са сликом о сопственом тијелу, али тек када се преселила у Велику Британију да похађа Универзитет у Лидсу, почела је да се интересује за јогу и открила је веганство.

Није јасно када је прешла на "фрутаријанство", али њени редовни постови на друштвеним мрежама, на којима је дјеловала измучено, били су довољни да њени родитељи захтјевају да се врати кући и прими лијечење због поремећаја. Упркос њиховим напорима, нису успјели да је убиједе да промијени начин живота.

Њени пријатељи су је такође више пута молили да направи промјену, али када је отпутовала на Бали, већ је било прекасно.

Каролина није била сама у својој борби против болести.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Пољска

djevojka

анорексија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

БиХ

Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

19 мин

0
Критике пљуште! Шејн отвара прве физичке продавнице у Француској

Економија

Критике пљуште! Шејн отвара прве физичке продавнице у Француској

29 мин

0
Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

Свијет

Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

31 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски да покаже поштовање када говори о Мађарској

33 мин

0

Више из рубрике

Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

Свијет

Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

31 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски да покаже поштовање када говори о Мађарској

33 мин

0
Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва

Свијет

Путин: Убиство Кирка показало дубоку подјелу америчког друштва

36 мин

0
Пијан провалио у кућу ММА борца, па се покајао

Свијет

Пијан провалио у кућу ММА борца, па се покајао

42 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

19

Сутра славимо Светог Јевстатију Плакиду: Ловци му се моле, а ово ваља урадити за срећу

21

14

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

21

08

Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

21

04

Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

21

00

Централне вијести 02.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner