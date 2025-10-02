Огроман проблем за Кијев: Патриот готово беспомоћан против унапријеђених руских ракета

Извор:
02.10.2025
Мјесеци јаких руских ваздушних напада сугеришу да је Москва успјела модификовати своје пројектиле како би их заштитила од пресретања украјинске противваздушне одбране, пише Financial Times.
"Напади на украјинске произвођаче дронова овог љета постали су живописан примјер како је Русија побољшала своје балистичке пројектиле како би учинковитије супротставила америчким батеријама Патриот", наводи се у тексту.
Према Financial Times, Русија је вјероватно модификовала свој мобилни ракетни систем Искандер-М, који може лансирати пројектиле домета до 500 километара, као и своје балистичке пројектиле Кинжал лансиране из ваздуха домета до 480 километара. Ове пројектиле сада слиједе типичну путању, затим мијењају курс и зарањају под великим углом или изводе маневре који "збуњују и избјегавају" пресретаче Патриот.
"Ово је 'прекретница за Русију'", рекао је један бивши украјински функционер. Будући да се Кијев такође суочава с успоравањем испорука пресретача противваздушне одбране из Сједињених Америчких Држава, ракетна кампања уништила је кључне војне објекте и критичну инфраструктуру прије зиме. Украјинска стопа пресретања балистичких ракета побољшала се током љета, досегнувши 37% у августу, али је пала на 6% у септембру, унаточ мањем броју лансирања", пише Financial Times.
Публикација подсјећа да су у сриједу украјинске ваздушне снаге извијестиле да су све 4 ракете Искандер-М које је Русија лансирала ноћу заобишле одбрамбени систем земље и погодиле своје циљеве.
Такође, према ФТ-у, овог љета ракете су озбиљно оштетиле најмање четири фабрике дронова у Кијеву и околици. Конкретно, 28. августа окупатори су погодили објект у којем се производе турски дронови Барјактар.
Двије ракете испаљене у нападу циљале су канцеларије компаније која дизајнира и производи компоненте за беспилотне системе, према ријечима два функционера с којима је су новинари разговарали. Руске ракете такође су заобишле украјинску противваздушну одбрану и оштетиле канцеларије делегације ЕУ и Британског вијећа, који се налазе у близини.
"Пресретачи Патриот једини су у кијевском арсеналу способни оборити руске балистичке ракете. Московске крстареће ракете могу оборити мање софистицирани системи противваздушне одбране, али функционери кажу да су надоградње отежале тај задатак", пише Financial Times.
Западни функционер упознат с подацима о перформансама Патриота рекао је да је први знак руских надоградњи ракета био примјетан пад учинковитости пресретања. Кажу да је постојао "образац" у којем се ракете које се приближавају понашају другачије у "завршној фази", одступајући од претходно утврђених параметара убијања.
Процјену функционера подупире извјештај које је саставио посебни главни инспектор америчке одбрамбене обавјештајне агенције, а које покрива период од 1. априла до 30. јуна. У документу се наводи да су украјинске оружане снаге "имале потешкоћа с досљедним кориштењем система противваздушне одбране Патриот за заштиту од руских балистичких ракета због недавних руских тактичких побољшања, укључујући побољшања која омогућују његовим ракетама промјену путање и маневрирање умјесто да лете традиционалном балистичком путањом".
Западни и украјински функционери кажу да Украјина дијели податке о кориштењу Патриота с Пентагоном и америчким произвођачима противваздушне одбране како би извршила ажурирања потребна за праћење промјена које Русија уводи. Међутим, функционери наглашавају да та побољшања често заостају за ажурирањима Москве, преноси Кликс.
