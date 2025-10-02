Кад рачуница не штима: Хакери покушали да намјесте анкету АТВ-а

Извор:
Да бисте промијенили мишљење људи, потребно је вријеме, труд и аргументи. Али неко је закључио да је лакше „наговорити“ компјутер. Покушај хаковања анкете АТВ-а изгледао је као дигитална пречица до побједе, само што је та пречица водила директно у слијепу улицу.
"Анкета која је до тада имала неких 6,5 - 7 хиљада гласова, бројке су нагло скочиле. Сви гласови су ишли за кандидата СДС-а господина Бранка Бланушу. Када смо увидјели да је немогуће да се том брзином дешава такав раст бројева наш ИТ тим је увидио да се ради о хакерском нападу који смо ми одмах блокирали и зауставили. Ово није први пут да АТВ буде на мети неких хакерских напада покушаја малверзација око бројева, гласања" рекао је Петар Карановић, новинар портала АТВ-а.
Умјесто да се анкетом изрази воља читалаца, хакери су покушали да „Убаце“ хиљаде лажних гласова. Број посјета на страници и број „гласова“ једноставно нису могли стати у исту рачуницу. ИТ тим је у секунди препознао превару и искључио проблематичне ИП адресе.
"Наш ИТ је блокирао све те покушаје гласања са више различитих ИП адреса. У овом тренутку ми знамо да је било преко 10" рекао је Петар Карановић, новинар портала АТВ-а.
Покушај хаковања анкете можда је требало да изгледа као демонстрација моћи, а завршио је као подсјетник да истина не може да се сакрије иза кода. И да Интернет, колико год да га варамо, увијек памти. На крају се показало да је најтеже преварити здрав разум, а публика га има више него што хакери, очигледно, мисле.
