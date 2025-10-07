Ово су добитници Нобелове награде за физику

Извор:
Танјуг
07.10.2025
11:58
Коментари:0
Нобелову награду за физику за 2025. добили су амерички научници Џон Кларк са Универзитета у Калифорнији, Мајкл Деворет са Јејла и Универзитета у Калифорнији и Џон Маринис са Универзитета у Калифорнији, саопштила је Краљевска шведска академија наука.
Ову награду, додијељену укупно 118 пута од 1901. године, до сада је добило 226 лауреата, пише АП. Прошлогодишњи добитници били су пионири вјештачке интелигенције Џон Хопфилд и Џефри Хинтон, који су поставили темеље за развој машинског учења.
У понедјељак су Нобелову награду за медицину добили Мери Е. Бранкоу, Фред Рамсдел и др Шимон Сакагучи за открића која објашњавају како имуни систем разликује штетне микроорганизме од сопствених ћелија.
Занимљивости
Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан
Проглашење Нобелових награда биће настављена у сриједу признањем за хемију, затим у четвртак за књижевност, док ће у петак бити објављен добитник Нобелове награде за мир.
Нобелова награда за економију биће додијељена 13. октобра.
Свечана церемонија уручења награда биће одржана 10. децембра, на годишњицу смрти Алфреда Нобела, шведског индустријалца и проналазача динамита, који је и утемељио ова престижна признања. Награде, осим велике међународне части, носе и новчану вриједност од 11 милиона шведских круна (готово 1,2 милиона долара).
(Тањуг)
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
22
12
12
12
09
12
08
11
58
Тренутно на програму