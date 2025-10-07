Logo

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Извор:

Танјуг

07.10.2025

11:58

Коментари:

0
Ово су добитници Нобелове награде за физику

Нобелову награду за физику за 2025. добили су амерички научници Џон Кларк са Универзитета у Калифорнији, Мајкл Деворет са Јејла и Универзитета у Калифорнији и Џон Маринис са Универзитета у Калифорнији, саопштила је Краљевска шведска академија наука.

Ову награду, додијељену укупно 118 пута од 1901. године, до сада је добило 226 лауреата, пише АП. Прошлогодишњи добитници били су пионири вјештачке интелигенције Џон Хопфилд и Џефри Хинтон, који су поставили темеље за развој машинског учења.

У понедјељак су Нобелову награду за медицину добили Мери Е. Бранкоу, Фред Рамсдел и др Шимон Сакагучи за открића која објашњавају како имуни систем разликује штетне микроорганизме од сопствених ћелија.

Нобелова награда

Занимљивости

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

Проглашење Нобелових награда биће настављена у сриједу признањем за хемију, затим у четвртак за књижевност, док ће у петак бити објављен добитник Нобелове награде за мир.

Нобелова награда за економију биће додијељена 13. октобра.

Свечана церемонија уручења награда биће одржана 10. децембра, на годишњицу смрти Алфреда Нобела, шведског индустријалца и проналазача динамита, који је и утемељио ова престижна признања. Награде, осим велике међународне части, носе и новчану вриједност од 11 милиона шведских круна (готово 1,2 милиона долара).

(Тањуг)

Подијели:

Тагови:

naučnici

nobelova nagrada

fizika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ким: Пријатељство Пјонгјанга и Москве бесмртно

Свијет

Ким: Пријатељство Пјонгјанга и Москве бесмртно

31 мин

0
Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

Свијет

Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

33 мин

0
Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

Сцена

Ведрана Рудан је веома лоше: Иако прима морфијум, трпи несносне болове

38 мин

0
Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

Србија

Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

49 мин

0

Више из рубрике

Пао X: Корисници широм свијета пријављују проблеме

Наука и технологија

Пао X: Корисници широм свијета пријављују проблеме

1 ч

0
Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

Наука и технологија

Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

1 ч

0
Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

Наука и технологија

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

2 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ChatGPT постаје друштвена мрежа

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner