Ким: Пријатељство Пјонгјанга и Москве бесмртно

07.10.2025
Односи Сјеверне Кореје и Русије су изузетно блиски, а пријатељство двије земље бесмртно, поручио је сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун.
Он је у честитки руском предсједнику Владимиру Путину, који данас прославља 73. рођендан, посебно истакао Путиново "мудро вођство и патриотску посвећеност".
Ким је навео да Русија показује своју славу као свјетска сила и преузима предвођење напора за успостављање новог, мултиполарног свијета.
Лидер Сјеверне Кореје обећао је да ће Пјонгјанг остати вјеран спровођењу споразума са Москвом, уз напомену да је то "братска дужност", преноси "Раша тудеј".
Он је навео да Сјеверна Кореја подржава "праведну борбу Русије у одбрани државне суверености, територијалног интегритета и безбједносних интереса".
"Пјонгјанг и Москва ће увијек стајати раме уз раме и наше пријатељство биће бесмртно", додао је Ким.
