Logo

Како заштитити кожу од хладноће и сачувати њен природни сјај

Извор:

Љепота и здравље

12.10.2025

16:10

Коментари:

0
Лице
Фото: pexels

Ако се питате како заштитити кожу од хладноће, одговор лежи у правилној, досљедној њези која штити, храни и враћа кожи природну равнотежу. Зимска рутина не мора бити сложена – потребно је само неколико корака и мало стрпљења да би кожа и током најхладнијих дана остала мека, еластична и здрава.

Зима има свој шарм — мирис топлог чаја, пахуље на прозору, дуги капути и cozy атмосфера. Ипак, док уживате у зимским чаролијама, ваша кожа пролази кроз праву борбу. Ниске температуре, хладан вјетар и сухи зрак од гријања одузимају јој влагу, чине је осјетљивом, затегнутом и склоном перутању.

Најважнији корак зими је обнова заштитне баријере коже. Хладан зрак, вјетар и боравак у гријаним просторијама исушују површински слој коже, па она губи влагу и постаје груба. Зато бирајте богате креме које садрже хијалуронску киселину, пантенол, схеа маслац или природна уља попут авокадовог и бадемовог. Такви састојци враћају влагу, умирују иритације и стварају заштитни слој који спрјечава додатно исушивање.

Након чишћења лица, нанесите крему док је кожа још благо влажна — на тај начин „закључавате“ влагу унутар површинског слоја. Ако је кожа склона перутању, једном седмично користите благи пилинг, по могућности ензимски или на бази млијечне киселине. Он њежно уклања мртве ћелије и помаже да храњиви састојци из креме продру дубље.

Не заборавите ни његу изнутра. Током зиме многи пију мање воде, али кожи је хидратација потребна једнако као и љети. Биљни чајеви, јухе и намирнице богате омега-3 масним киселинама (попут рибе, ораха и ланених сјеменки) помажу да кожа остане еластична и отпорна.

Временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује у понедјељак?

Да бисте у потпуности разумјели како заштитити кожу од хладноће, потребно је обратити пажњу и на свакодневне навике. Избјегавајте предуго и претопло туширање, јер то уклања природна уља с површине коже. Умјесто агресивних сапуна, користите благе чистаче без алкохола и парфема. Након умивања, лице њежно обришите меким пешкиром, а затим одмах нанесите хидратантну крему.

Прије изласка напоље, обавезно нанесите заштитну крему која ствара баријеру између коже и хладног зрака. Ако проводите много времена вани, неколико капи биљног уља преко креме пружиће додатни слој заштите.

Иако сунце зими изгледа слабије, СПФ је и даље неизоставан. УВ зраке пролазе кроз облаке и рефлектују се од снијега, па дневна крема са заштитним фактором треба остати дио ваше рутине.

Посебно пазите на усне и руке – они први показују знакове исушивања. Балзам с пчелињим воском и крема с глицерином помоћи ће да остану мекани и глатки, чак и при ниским температурама.

Зима може бити изазовна, али уз праву његу лако ћете открити како заштитити кожу од хладноће и задржати њен природни сјај. Не заборавите да кожи у овом периоду треба додатна пажња – њежност, хидратација и заштита.

Када јој то пружите, лице ће вам остати мекано, здраво и блиставо током цијеле зиме. Јер права љепота није у савршенству, већ у њежном односу према себи – и према својој кожи.

(Љепота&Здравље)

Подијели:

Таг:

njega kože

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује у понедјељак?

Друштво

Какво нас вријеме очекује у понедјељак?

1 ч

0
Смршала 134 килограма, али њена породица и даље није задовољна

Здравље

Смршала 134 килограма, али њена породица и даље није задовољна

1 ч

0
Обрушила се фасада у центру Сарајева

Градови и општине

Обрушила се фасада у центру Сарајева - ВИДЕО

2 ч

0
Нова правила за улазак у ЕУ изазвала велике гужве на граници

Друштво

Нова правила за улазак у ЕУ изазвала велике гужве на граници

2 ч

0

Више из рубрике

Крањска кобасица

Савјети

Да ли сте икада пробали Крањску кобасицу - или само мислите да јесте

3 ч

0
На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

Савјети

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

6 ч

0
Ово популарно суђе може бити опасно

Савјети

Ово популарно суђе може бити опасно

1 д

0
Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова

Савјети

Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Мушкарац покушао да спријечи тучу, па испребијан

17

55

Осам печурака продато за скоро 5.000 евра

17

36

Рој стршљенова напао 30 људи у парку

17

23

Хитно повучен популарни италијански сир

17

15

Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner