Америчка конгресменка нападнута непознатом текућином у Минеаполису

Извор:
Индекс
28.01.2026
06:56
Коментари:0
Америчка конгресменка Илхан Омар нападнута током јавне трибине у Минеаполису
Америчка конгресменка Илхан Омар нападнута је у уторак непознатом течношћу током јавне трибине у Минеаполису (Minneapolis). Полиција је саопштила да је мушкарац из публике помоћу штрцаљке попрскао заступницу, која је остала неповријеђена и наставила с догађајем. Нападач је одмах ухапшен, пише Би-Би-Си (BBC).
Полиција је додала да је на мјесту догађаја обављен форензички увиђај. Снимак инцидента приказује обезбјеђење како уз повике „направите пролаз“ изводи мушкарца из дворане. Док су га изводили, викао је да их Омар „хушка једне против других“, али није било јасно на кога је мислио.
NEW -- Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something. — Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026
You can hear Omar demand to continue the town hall -- and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9
– Мислила сам да јој прилази један од њених помоћника како би јој предао поруку или нешто слично – рекла је Џеклин Гослинг (Jacquelynn Goessling), додајући да је оштар мирис течности испунио предњи дио просторије.
Новинар Би-Би-Сија, који се налазио у дворани, извијестио је да је течност имала киселкаст мирис, сличан неком хемијском производу.
Илхан Омар се након инцидента огласила на друштвеној мрежи Икс (X).
Друштво
Никад драматичније упозорење за БиХ: Сијечемо грану на којој сједимо
– Добро сам. Преживјела сам и овај мали провокатор ме неће застрашити у обављању мог посла. Не дозвољавам насилницима да побиједе – поручила је.
Публици се обратила ријечима: „Настављамо даље… ми смо снажна Минесота.“
Иако су званичници тражили да прекине трибину, Омар је инсистирала на наставку.
Хроника
Хулигани предати у надлежност Тужилаштва ТК, ево за шта их терете
"Наставићемо разговор. Дајте ми само десет минута. Молим вас, немојте им дозволити да преузму главну ријеч", рекла је са бине.
Један од присутних, Алфред Флауерс Млађи (Alfred Flowers Jr.), изјавио је за Би-Би-Си да „поштује њену храброст и снагу што је остала и довршила трибину за људе“.
Трибина, на којој се окупило око стотину људи, организована је због појачаног присуства савезних имиграционих службеника у граду. Тензије су порасле након што су овог мјесеца имиграциони службеници у два одвојена случаја смртоносно устријелили америчке држављане.
У јануару је убијена Рене Гуд (Renee Good), а прошле седмице Алекс Прети (Alex Pretti), што је изазвало локалне протесте.
Фудбал
Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет
Напад се догодио непосредно након што је Омар позвала на „укидање“ Имиграционе и царинске службе (ИЦЕ) и затражила да министарка унутрашње безбједности Кристи Ноем (Kristi Noem) „поднесе оставку или се суочи с опозивом“.
Градоначелник Минеаполиса Џејкоб Фреј (Jacob Frey) осудио је инцидент.
"Насиљу и застрашивању нема мјеста у Минеаполису. Можемо се не слагати без угрожавања људи. Овакво понашање неће бити толерисано у нашем граду", поручио је.
Многи у том подручју сматрају да је појачано дјеловање имиграционих служби одговор на нетрпељивост предсједника Доналда Трампа према Омар, коју је раније назвао „радикалном љевичарском луђакињом“.
Ауто-мото
Маријана Павловић свакодневно одушевљава Аустријанце
Трамп је у уторак, коментаришући другу смртоносну пуцњаву, изјавио да ће његова администрација „мало смирити ситуацију“ у Минесоти.
Илхан Омар је 2019. године постала прва Американка сомалијског поријекла, прва особа рођена у Африци и једна од прве двије муслиманке изабране у амерички Конгрес.
Трамп недавно напао Омар на друштвеним мрежама
Подсјетимо, Трамп је прије два дана на својој друштвеној мрежи Трут Соушал (Truth Social) оштро критиковао демократску конгресницу.
– Министарство правосуђа и Конгрес истражују „конгресницу“ Илхан Омар, која је напустила Сомалију без ичега, а сада наводно вриједи више од 44 милиона долара. Вријеме ће све показати. Хвала вам на пажњи! Предсједник Д. Т. – написао је Трамп.
Република Српска
10 ч2
Хроника
10 ч0
Свијет
10 ч0
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
53
08
53
08
48
08
44
Тренутно на програму