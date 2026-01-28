Logo
Америчка конгресменка нападнута непознатом текућином у Минеаполису

Индекс

28.01.2026

06:56

Илхан Омар нападнута непознатом течношћу
Фото: Printscreen/X

Америчка конгресменка Илхан Омар нападнута током јавне трибине у Минеаполису

Америчка конгресменка Илхан Омар нападнута је у уторак непознатом течношћу током јавне трибине у Минеаполису (Minneapolis). Полиција је саопштила да је мушкарац из публике помоћу штрцаљке попрскао заступницу, која је остала неповријеђена и наставила с догађајем. Нападач је одмах ухапшен, пише Би-Би-Си (BBC).

Напад током расправе

Полиција је додала да је на мјесту догађаја обављен форензички увиђај. Снимак инцидента приказује обезбјеђење како уз повике „направите пролаз“ изводи мушкарца из дворане. Док су га изводили, викао је да их Омар „хушка једне против других“, али није било јасно на кога је мислио.

– Мислила сам да јој прилази један од њених помоћника како би јој предао поруку или нешто слично – рекла је Џеклин Гослинг (Jacquelynn Goessling), додајући да је оштар мирис течности испунио предњи дио просторије.

Новинар Би-Би-Сија, који се налазио у дворани, извијестио је да је течност имала киселкаст мирис, сличан неком хемијском производу.

Омар: „Насилници ме неће застрашити“

Илхан Омар се након инцидента огласила на друштвеној мрежи Икс (X).

илу-вода-ријека-20112025

Друштво

Никад драматичније упозорење за БиХ: Сијечемо грану на којој сједимо

– Добро сам. Преживјела сам и овај мали провокатор ме неће застрашити у обављању мог посла. Не дозвољавам насилницима да побиједе – поручила је.

Публици се обратила ријечима: „Настављамо даље… ми смо снажна Минесота.“

Иако су званичници тражили да прекине трибину, Омар је инсистирала на наставку.

напад на навијаче Звезде у Тузли

Хроника

Хулигани предати у надлежност Тужилаштва ТК, ево за шта их терете

"Наставићемо разговор. Дајте ми само десет минута. Молим вас, немојте им дозволити да преузму главну ријеч", рекла је са бине.

Један од присутних, Алфред Флауерс Млађи (Alfred Flowers Jr.), изјавио је за Би-Би-Си да „поштује њену храброст и снагу што је остала и довршила трибину за људе“.

Повод трибине: смртоносне пуцњаве

Трибина, на којој се окупило око стотину људи, организована је због појачаног присуства савезних имиграционих службеника у граду. Тензије су порасле након што су овог мјесеца имиграциони службеници у два одвојена случаја смртоносно устријелили америчке држављане.

У јануару је убијена Рене Гуд (Renee Good), а прошле седмице Алекс Прети (Alex Pretti), што је изазвало локалне протесте.

zivkovic andrija

Фудбал

Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

Напад се догодио непосредно након што је Омар позвала на „укидање“ Имиграционе и царинске службе (ИЦЕ) и затражила да министарка унутрашње безбједности Кристи Ноем (Kristi Noem) „поднесе оставку или се суочи с опозивом“.

Политичке реакције и напетости

Градоначелник Минеаполиса Џејкоб Фреј (Jacob Frey) осудио је инцидент.

"Насиљу и застрашивању нема мјеста у Минеаполису. Можемо се не слагати без угрожавања људи. Овакво понашање неће бити толерисано у нашем граду", поручио је.

Многи у том подручју сматрају да је појачано дјеловање имиграционих служби одговор на нетрпељивост предсједника Доналда Трампа према Омар, коју је раније назвао „радикалном љевичарском луђакињом“.

Маријана Павловић

Ауто-мото

Маријана Павловић свакодневно одушевљава Аустријанце

Трамп је у уторак, коментаришући другу смртоносну пуцњаву, изјавио да ће његова администрација „мало смирити ситуацију“ у Минесоти.

Илхан Омар је 2019. године постала прва Американка сомалијског поријекла, прва особа рођена у Африци и једна од прве двије муслиманке изабране у амерички Конгрес.

Трамп недавно напао Омар на друштвеним мрежама

Подсјетимо, Трамп је прије два дана на својој друштвеној мрежи Трут Соушал (Truth Social) оштро критиковао демократску конгресницу.

– Министарство правосуђа и Конгрес истражују „конгресницу“ Илхан Омар, која је напустила Сомалију без ичега, а сада наводно вриједи више од 44 милиона долара. Вријеме ће све показати. Хвала вам на пажњи! Предсједник Д. Т. – написао је Трамп.

