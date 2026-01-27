Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

Извор:
АТВ
27.01.2026
22:34
Најмање седам навијача ПАОК-а изгубило је живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Румунији.
До несреће је дошло у близини Темишвара, око 80 километара од границе са Србијом, преносе румунски медији.
Како се наводи, још три особе су повријеђене.
Овим поводом огласио се српски репрезентативац и ас ПАОК-а Андрија Живковић, подијеливши тужну фотографију на свом Инстаграму.
Он је објавио црну фотографију са свијећом уз грб ПАОК-а и без ријечи расплакао фудбалски свијет.
