Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

Извор:

АТВ

27.01.2026

22:34

Коментари:

0
Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

Најмање седам навијача ПАОК-а изгубило је живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Румунији.

До несреће је дошло у близини Темишвара, око 80 километара од границе са Србијом, преносе румунски медији.

Како се наводи, још три особе су повријеђене.

Овим поводом огласио се српски репрезентативац и ас ПАОК-а Андрија Живковић, подијеливши тужну фотографију на свом Инстаграму.

Он је објавио црну фотографију са свијећом уз грб ПАОК-а и без ријечи расплакао фудбалски свијет.

Објава Андрије Живковића
Објава Андрије Живковића

ПАОК несрећа

Andrija Živković

