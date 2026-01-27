Logo
Трамп: Куба ће ускоро пропасти

27.01.2026

22:20

Трамп: Куба ће ускоро пропасти
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Куба ће "пропасти" у блиској будућности, јер ова карипска земља више не добија нафту из Венецуеле, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Куба ће ускоро пропасти. Куба је заиста земља која је веома близу пропасти. Знате да су добијали новац од Венецуеле. Добијали су нафту од Венецуеле. Више је не добијају", рекао је Трамп новинарима.

Портал "Политико" писао је прошле седмице да Трампова администрација разматра увођење потпуне блокаде увоза нафте на Кубу да би подстакла промјену власти у тој земљи.

Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски спреман да се састане са Путином

Трамп је раније овог мјесеца рекао да ће зауставити доток нафте и новца из Венецуеле на Кубу.

Тагови:

Доналд Трамп

Kuba

