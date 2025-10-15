Лионел Меси оборио рекорд у дресу Аргентине

15.10.2025
10:15
Фудбалска репрезентација Аргентине побиједила је Порторико резултатом 6:0 у пријатељском мечу који је одигран у Форт Лодердејлу.
По два гола за Аргентину постигли су Алексис Мекалистер у 14. и 36. и Лаутаро Мартинез у 79. и 84. минуту. По једном у листу стријелаца уписали су се Гонзало Монтијел у 23. и Стивен Ечеварија (аутогол) 64. минуту.
Меч у Форт Лодердејлу обиљежио је капитен фудбалске репрезентације Аргентине Лионел Меси, који је имао двије асистенције.
Он је у каријери укупно остварио 60 асистенција у дресу националног тима чиме је оборио рекорд по броју асистенција у историји репрезентативног фудбала. На првом мјесту претекао је Бразилца Нејмара, који је до сада имао 59 асистенцијам пишу Независне.
