Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

Извор:
АТВ
15.10.2025
17:00
Коментари:0
Јувентус је у нову сезону кренуо импресивно, а сада је већ на препознатљивом "реми" нивоу. То је поново потегло питање стратега момчади, односно замјене за Игора Тудора.
Италијански медији тврде да Јувентус прати рад Енца Мареске у Челсију и да је он потенцијална замјена за Тудора ако се не поправе резултати. Не намјеравају преко ноћи смијенити хрватског стручњака, али желе имати спремну замјену.
Питање је хоће ли Челси пустити свог тренера, који није баш најбоље стартовао у Премијершипу и налазе се на седмом мјесту.
"Јувентус је дао подршку Тудору, али мораће се показати у наредним утакмицама. Први тест овог викенда му је Комо, који игра одлично под управом Цеса Фабрегаса.
Након лигашког меча Јувентус гостује у Мадриду против Реала у оквиру Лиге шампиона.
