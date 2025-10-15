Logo

Лондон проширио листу, на мети "сива флота"

Извор:

Агенције

15.10.2025

15:44

Лондон проширио листу, на мети "сива флота"

Велика Британија проширила је санкције Русији са 90 нових ставки, а на мети су танкери из такозване сиве флоте, наведено је у саопштењу објављеном на веб-сајту британске Владе.

На мети нових санкција је 51 брод из руске "сиве флоте", као и појединци и субјекти из сектора као што су енергетика и одбрана.

Британско Министарство финансија саопштило је да је на листи санкционисаних пет појединаца и 35 организација.

Санкције су уведене руским компанијама "Лукоил" и "Росњефт", као и руском Националном систему платних картица.

Такозвана сива флота све чешће је мета санкција Велике Британије, САД и ЕУ од почетка руске специјалне операције у Украјини у фебруару 2022. године.

