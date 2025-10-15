Лондон проширио листу, на мети "сива флота"

Извор:
Агенције
15.10.2025
15:44
Коментари:0
Велика Британија проширила је санкције Русији са 90 нових ставки, а на мети су танкери из такозване сиве флоте, наведено је у саопштењу објављеном на веб-сајту британске Владе.
На мети нових санкција је 51 брод из руске "сиве флоте", као и појединци и субјекти из сектора као што су енергетика и одбрана.
Британско Министарство финансија саопштило је да је на листи санкционисаних пет појединаца и 35 организација.
Санкције су уведене руским компанијама "Лукоил" и "Росњефт", као и руском Националном систему платних картица.
Такозвана сива флота све чешће је мета санкција Велике Британије, САД и ЕУ од почетка руске специјалне операције у Украјини у фебруару 2022. године.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
06
17
00
16
51
16
46
Тренутно на програму