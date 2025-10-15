Logo

Позната инфлуенсерка (33) и њена кћерка (15) пронађене мртве у стану

15.10.2025

15:36

Позната инфлуенсерка (33) и њена кћерка (15) пронађене мртве у стану
Фото: АТВ

У Бразилу су пронађена беживотна тијела 33-годишње Лидиане Алине Лоренцо и њене 15-годишње ћерке, Миане Софије Сантос.

Станари зграде у Рио де Жанеиру остали су у шоку након што су ватрогасци, позвани због необичног мириса, у једном од станова пронашли два тијела. Откриће је потресло локалну заједницу, а вијест се брзо проширила и интернетом, пише Унилад.

Како преносе бразилски медији, комшије из четврти Бара да Тихука позвали су хитне службе прије пет дана, због снажног и неугодног мириса. У стану су пронађена беживотна тијела 33-годишње манекенке и инфлуенсерке Лидиане Алине Лоренцо и њене 15-годишње ћерке, Миане Софије Сантос.

Мајка и ћерка нису виђене отприлике пет дана прије трагичног открића. Пронађене су у одвојеним просторијама, Миана у дневном боравку, а Лидиане у спаваћој соби. Према извјештају локалног медија Г1, на тијелима и у стану нису пронађени трагови насиља.

мањача-удес

Хроника

Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

- На мјесту догађаја спроведен је форензички преглед и нису пронађени докази напада. Тијела су прегледана, али узрок смрти још није било могуће утврдити. Биће спроведена даља тестирања - саопштила је полиција.

Случај је изазвао велику пажњу јавности јер је Лоренсо била позната на друштвеним мрежама, с више од 54.000 пратиоца на Инстаграму. На свом профилу често је делила тренутке из живота као модел и студенткиња медицине на приватном факултету у Рију.

Њени пратиоци сада испод објава остављају поруке саучешћа и невјерице.

Лоренсо је била из Санта Сесилије, града у савезној држави Санта Катарина. У Рио се преселила прије више од пет година, а њена ћерка јој се тамо недавно придружила.

Мајка и ћерка сахрањене су прије три дана на градском гробљу у Санта Сесилији. Полиција још увијек није објавила званични узрок смрти, а истрага се наставља док се чекају резултати додатних токсиколошких анализа.

