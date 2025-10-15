Logo

Јак земљотрес погодио Албанију

Извор:

Телеграф

15.10.2025

17:59

Јак земљотрес погодио Албанију
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас у сриједу 15. октобра 2025. године у 17,36 сати и Албанији, сјеверно од Елбасана.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.156 и дужине 20.139.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Тагови:

Земљотрес

Albanija

