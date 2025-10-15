Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

Извор:
На иницијативу предсједника Владе Републике Српске, в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске Кнежевић састао се данас у просторијама Банке са руководством Града Бања Лука поводом актуелних проблема у пословању предузећа Топлана а.д. Бања Лука проистеклих из Рјешења о извршењу којим су рачуни овог предузећа блокирани због дуга ка Инвестиционо – развојној банци Републике Српске у укупном износу од 8.280.244, 52 КМ.
Приједлог ИРБ-а подразумијева одлагање Рјешења о извршења на 6 мјесеци током којих би Топлана била у обавези да плати укупну камату у износу од 2.288.357,37 КМ, а за остатак дуга у укупном износу од 5.991.887,13 КМ пронашла рјешење за измирење дуга и то предочила Банци.
Састанак је протекао у професионалној и конструктивној атмосфери, а в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске Кнежевић истакао је спремност за отворен дијалог којим би се заштитила средства и капитал Републике Српске, а на корист свих грађана Бања Луке уредним наставком гријне сезоне.
Представници Града обавезали су се да ће у року од 15 дана доставити приједлог рјешења на основу иницијативе ИРБ-а који је усклађен са наведеним приједлозима, након чега ће с резултатима овог процеса јавност бити благовремено упозната.
Руководство Инвестиционо – развојне банке Републике Српске изразило је захвалност предсједнику Владе Републике Српске на иницијативи и подршци у рјешавању овог важног проблема за све грађане Бањалуке.
