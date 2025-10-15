Logo

Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

Извор:

АТВ

15.10.2025

17:51

Коментари:

0
Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

На иницијативу предсједника Владе Републике Српске, в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске Кнежевић састао се данас у просторијама Банке са руководством Града Бања Лука поводом актуелних проблема у пословању предузећа Топлана а.д. Бања Лука проистеклих из Рјешења о извршењу којим су рачуни овог предузећа блокирани због дуга ка Инвестиционо – развојној банци Републике Српске у укупном износу од 8.280.244, 52 КМ.

Приједлог ИРБ-а подразумијева одлагање Рјешења о извршења на 6 мјесеци током којих би Топлана била у обавези да плати укупну камату у износу од 2.288.357,37 КМ, а за остатак дуга у укупном износу од 5.991.887,13 КМ пронашла рјешење за измирење дуга и то предочила Банци.

Састанак је протекао у професионалној и конструктивној атмосфери, а в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске Кнежевић истакао је спремност за отворен дијалог којим би се заштитила средства и капитал Републике Српске, а на корист свих грађана Бања Луке уредним наставком гријне сезоне.

Представници Града обавезали су се да ће у року од 15 дана доставити приједлог рјешења на основу иницијативе ИРБ-а који је усклађен са наведеним приједлозима, након чега ће с резултатима овог процеса јавност бити благовремено упозната.

Руководство Инвестиционо – развојне банке Републике Српске изразило је захвалност предсједнику Владе Републике Српске на иницијативи и подршци у рјешавању овог важног проблема за све грађане Бањалуке.

Подијели:

Тагови:

IRB RS

Toplana

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радијатор гријање

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без гријања

7 ч

0
Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

Бања Лука

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

9 ч

0
Зељковић: Станивуковић показао непоштовање, напустио сједницу прије краја

Бања Лука

Зељковић: Станивуковић показао непоштовање, напустио сједницу прије краја

12 ч

0
Наставља се генерални штрајк васпитача

Бања Лука

Наставља се генерални штрајк васпитача

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

21

01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner