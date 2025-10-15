Винисиус бурно прославио рођендан, реаговала и војна полиција

Извор:
Кликс
15.10.2025
18:08
Коментари:0
Нападач Реала Винициус Јуниор дошао је пред прекршајни суд у Бразилу након што је бурно прославио свој 25. рођендан у Рио де Женејру.
Наиме, како јављају бразилски медији, његове комшије су се жалили на буку с забаве која је трајала два дана.
У једном моменту је због велике буке и нарушавања мира на рођенданско славље дошла и војна полиција.
Полиција је затражила да се музика стиша, што је кратко учињено, али након њихова одласка разглас је поново појачан па је, према тужитељу, звук опет достигао висок ниво.
Према бразилском закону, ометање рада или мира других може се казнити затвором у трајању од 15 дана до три мјесеца или новчаном казном.
Најновије
Најчитаније
21
22
21
16
21
13
21
05
21
01
Тренутно на програму