Logo

Винисиус бурно прославио рођендан, реаговала и војна полиција

Извор:

Кликс

15.10.2025

18:08

Коментари:

0
Винисиус бурно прославио рођендан, реаговала и војна полиција
Фото: Таnjug

Нападач Реала Винициус Јуниор дошао је пред прекршајни суд у Бразилу након што је бурно прославио свој 25. рођендан у Рио де Женејру.

Наиме, како јављају бразилски медији, његове комшије су се жалили на буку с забаве која је трајала два дана.

У једном моменту је због велике буке и нарушавања мира на рођенданско славље дошла и војна полиција.

Полиција је затражила да се музика стиша, што је кратко учињено, али након њихова одласка разглас је поново појачан па је, према тужитељу, звук опет достигао висок ниво.

Према бразилском закону, ометање рада или мира других може се казнити затвором у трајању од 15 дана до три мјесеца или новчаном казном.

Подијели:

Тагови:

Реал Мадрид

Brazil

rođendan

Vinisijus Žunior

Винисијус Жуниор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јак земљотрес погодио Албанију

Свијет

Јак земљотрес погодио Албанију

3 ч

0
Кувар из Индије силовао помоћницу у Хрватској

Регион

Кувар из Индије силовао помоћницу у Хрватској

3 ч

0
Одаберите сладолед према вашем хороскопском знаку

Занимљивости

Одаберите сладолед према вашем хороскопском знаку

3 ч

0
Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

Бања Лука

Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

3 ч

0

Више из рубрике

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

Фудбал

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

4 ч

0
Ламин Дијара поново у Србији

Фудбал

Ламин Дијара поново у Србији

4 ч

0
Ромелу Лукаку : "Не дају нам да сахранимо оца, осјећамо се уцијењено"

Фудбал

Ромелу Лукаку : "Не дају нам да сахранимо оца, осјећамо се уцијењено"

4 ч

0
Држава помогла Партизану: Уплаћено 2.500.000 евра

Фудбал

Држава помогла Партизану: Уплаћено 2.500.000 евра

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

21

01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner