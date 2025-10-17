Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто

17.10.2025
09:29
Коментари:0
Прање прозора свакако спада међу њих – док не дође тренутак када сунчеви зраци открију сваки траг и мрљу.
Ипак, стручњаци тврде да постоји право вријеме за чишћење стаклених површина, а то вријеме је управо октобар.
И не, разлог није само естетски – већ и практичан, па чак и енергетски.
Јесен доноси савршене услове за детаљно чишћење дома: нема више љетње прашине, ни јаке врућине, а дани су још увијек довољно дуги да ухватите природно свјетло.
Стручњакиња за уређење дома Кетрин Емери из организације Be The Best Home објашњава да је октобар идеалан, јер се температуре спуштају таман толико да средства за чишћење не испаравају пребрзо, што омогућава да стакло остане чисто, без трагова и мрља.
„Љетње сунце зна да исуши сваку кап течности у трену, што оставља ружне флеке. У октобру је клима блажа, а резултати много уреднији“, каже она.
Осим што ћете уживати у погледу кроз кристално чисто стакло, темељно јесење прање има и практичне користи.
Стручњак за одржавање дома Кристофер Марфи из компаније Мен ин Килтс упозорава да се током љета на прозорима накупљају прашина, полен и наслаге кишних мрља. Ако се не уклоне прије зиме, могу оштетити стакло и оквире, јер влага продире у ситне пукотине и убрзава пропадање.
Темељно прање у октобру, каже он, продужава вијек трајања прозора, смањује могућност пуцања и спречава појаву буђи око спојева.
За овај задатак није потребна никаква специјална опрема.
Довољно је да припремите:
канту с топлом водом и неколико кашика детерџента за суђе,
микрофибер крпе и гумени брисач,
и, ако су прозори виши, стабилне мердевине.
Унутрашње површине најприје усисајте од прашине и паучине, затим пребришите мјешавином благе сапунице и воде.
За спољашње стране најбоље је прво користити цријево како бисте скинули слој нечистоће, а потом прећи меком сунђерастом крпом.
На крају, повуците гумени брисач од врха ка дну, благо нагнут, како би вода отицала без задржавања. Сваки сљедећи потез нека се благо преклапа с претходним.
Рубове и даске обришите сувом микрофибер крпом да спријечите појаву капљица и трагова.
Након чишћења, искористите прилику да провјерите да ли око прозора постоје пукотине или промаја.
Ако затворите те ситне отворе, током зиме ћете задржати више топлоте у дому и смањити потрошњу енергије.
Дакле, прање прозора у октобру није само естетски задатак – то је паметан потез који доноси уштеде и чини ваш дом пријатнијим.
Завршни сјај – и нови поглед на јесен
Када завршите, погледајте кроз чисто стакло – можда први пут ове јесени уочићете како лишће мијења боју, а небо има ону посебну, јесењу бистрину.
И то је управо оно због чега октобар и јесте савршен мјесец за овај мали ритуал.
Чист прозор није само симбол уредности, већ и знак да сте спремни да у свој простор пустите свјетлост – буквално и метафорично, преноси Она.
Градови и општине
Дивље свиње шире страх од афричке куге
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму