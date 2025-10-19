Logo

Ужас: Ухапшен мушкарац, покушао да убије ташту!

Ужас: Ухапшен мушкарац, покушао да убије ташту!

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су Н. Ж. (52) из околине тог града због сумње да је покушао да убије ташту!

Мушкарац се сумњичи да је починио кривично дјело убиство у покушају јер је јутрос након краће расправе у приземљу породичне куће оштрим предметом ударио своју ташту (74) у предјелу главе и тако јој нанио тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Осумњиченом Н.Ж. је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужиоцу.

