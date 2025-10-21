Александра Пријовић открила када се враћа на сцену

Извор:
21.10.2025
На промоцију новог албума Наташе Беквалац дошла је и њена колегиница Александра Пријовић, која се породила прије нешто више од мјесец дана и на свијет донијела кћерку Ариу.
Александра Пријовић најавила је свој повратак на естраду, а открила је и која Наташина пјесма јој се највише свидела.
– Наташа је издала феноменалан албум. Највише ми се свиђају пјесме “Лола” и “Фали ми љубави”. Заплакала сам када сам чула Наташину пјесму “Мама”. Ускоро се дружимо, ако не сад онда за Нову годину. Код Уроша на свадби је било лудило – рекла је пјевачица.
Хана је дошла на промоцију да подржи мајку, а блистала је у црној хаљини припијеној уз тијело која је имала дубоки шлиц.
Млада дама увила је своју косу у локне, а изгледала је као права холивудска звијезда.
На промоцију су дошли и Наташина сестричина Зои, сестра Кристина, Леа Станковић, Славен Дошло, Ружа Рупић.
