Александра Пријовић открила када се враћа на сцену

Извор:

Блиц

21.10.2025

22:43

На промоцију новог албума Наташе Беквалац дошла је и њена колегиница Александра Пријовић, која се породила прије нешто више од мјесец дана и на свијет донијела кћерку Ариу.

Александра Пријовић најавила је свој повратак на естраду, а открила је и која Наташина пјесма јој се највише свидела.

Милорад Додик

Култура

Сутра у Бечу промоција књиге Милорада Додика ''Држава''

– Наташа је издала феноменалан албум. Највише ми се свиђају пјесме “Лола” и “Фали ми љубави”. Заплакала сам када сам чула Наташину пјесму “Мама”. Ускоро се дружимо, ако не сад онда за Нову годину. Код Уроша на свадби је било лудило – рекла је пјевачица.

Хана блистала у уској хаљини

Хана је дошла на промоцију да подржи мајку, а блистала је у црној хаљини припијеној уз тијело која је имала дубоки шлиц.

Млада дама увила је своју косу у локне, а изгледала је као права холивудска звијезда.

ilu-maline-290825

Економија

Сезонци трљају руке: Купине и малине ће се брати све до Божића

На промоцију су дошли и Наташина сестричина Зои, сестра Кристина, Леа Станковић, Славен Дошло, Ружа Рупић.

