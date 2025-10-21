Logo

Који орашасти плод је најздравији: Бадеми, ораси или пистаћи?

Који орашасти плод је најздравији: Бадеми, ораси или пистаћи?

Сви орашасти плодови имају дијететске предности попут влакана, биљних протеина и здравих масти, али да ли је једна врста нутритивно боља?

Орашасти плодови су генерално богатији извор масти од многих других намирница, а врло лако можете да их придружите свакодневној групи намирница које једете. Ако се питање који орашасти плод је најбољи, упоредили смо бадеме, орахе и пистаће.

Бадеми

Бадеми имају највише влакана и садрже највише витамина Е, магнезијума и калцијума по порцији. Такође ћете добити здраву дозу фосфора и калијума, који помажу производњи енергије и имунолошкој функцији.

Поред тога, бадеми садрже антиоксиданте.

Ораси

На први поглед, ораси имају мање протеина и влакана и више калорија од друге две сорте, али оно што их посебно истиче је масна киселина. Ораси су један од најбољих биљних извора омега-3 масних киселина, хранљиве материје која је повезана са здрављем срца и мозга. Редовна конзумација ораха може позитивно утицати на смањење стреса, побољшати расположење и повећати разноликост цријевног микробиома. Као бонус, ораси имају најмање угљених хидрата од ове три врсте орашастих плодова са само 2 грама нето угљених хидрата по порцији.

Пистације

Ако волите да уживате у више од шачице орашастих плодова, пистације су можда прави избор за вас. У поређењу са другим орашастим плодовима, оне имају мање калорија и масти и више незасићених масти, калијума и једињења на бази биљака.

