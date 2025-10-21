Дуле Савић открио зашто се Вујадин и Мирка никада нису вјенчали: ''Само један датум долази у обзир''

21.10.2025
Веза глумице Мирке Васиљевић и фудбалера Вујадина Савића траје више од 16 година и изродила је четворо дјеце, али једно питање и даље стоји – зашто се пар никада није вјенчао.
Иако су заједно од младости и кроз све изазове живота дјелују као чврст тим, церемонија која би их спојила пред Богом и људима још увијек није одржана.
Мирка и Вујадин упознали су се још у дјетињству, проводили распусте заједно на Златибору и одрастали у истом друштву. Љубав се, како глумица истиче, родила тек када су обоје имали 19 година. Годинама су дио јавности посматрали као „жену и мушкарца из фудбалског свијета“, али Мирка је успјела да ту етикету прерасте и покаже да породица, подршка и љубав не зависе од папира или велике церемоније, преноси Она.рс.
У чињеници да су вјенчање одлагали, Мирка је једном приликом признала да види дио своје кривице. Више сам ја ту проблем, као жена, компликованија сам. Ту су биле четири везане трудноће, као жена не могу сад, па размишљам како ћемо за декорацију. Вујадин има незгодан посао. Ми то можемо да урадимо само два пута годишње да дођу и његове колеге и да је он слободан – објашњавала је глумица искрено.
И поред тога, Мирка је истицала да је њихова љубав јака, а Вујадин њена велика подршка. Глумица је такође подијелила и интимне детаље њихове везе, говорећи о томе како ужива у давању једнако колико и у примању љубави.
''Мислим да сам ја више њега размазила, али када има љубави, ту је увијек задовољство да даш, пружиш, учиниш, задовољиш. Мени је лијепо да дајем, не само да добијам и узимам, него уживам у томе да дајем и тада се осјећам боље'', искрена је Мирка.
На тему свадбе пар је проговорио и Вујадинов отац, Душан Дуле Савић, који је открио и разлог зашто церемонија још није одржана:
''Не могу да стигну да се вјенчају, јер он хоће да то буде само 29. маја, тада је Звезда постала првак Европе. Своје прво двоје дјеце је крстио на тај дан. Прошле године су тада играли првенство због ове короне. Хоће Вујадин да се жени, није проблем, али само 29. маја. Ја му кажем: “Аман, човјече, је л’ си крштен? Па тад се игра првенство.” И тако, ожениће се, није проблем. А други проблем је, и то се слажем с Мирком, то што он хоће да зове, да је по његовом, 800 до 1.000 људи на свадби. Мирка жели само најближе и другаре њихове, нек раде како хоће'', са осмијехом је испричао Дуле.
