Милица Тодоровић показала како се забавља у трудноћи: ''Из првог пута..''

Извор:
Блиц
21.10.2025
19:00
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић у петом је мјесецу трудноће и чека дјечака, а недавно се појавила информација да ће јој се насљедник звати Милан.
Милица је дуго крила трудноћу, те се повукла из јавности откако је остала у другом стању и на ову тему није говорила.
Тодоровићева се готово никако није оглашавала ни на друштвеним мрежама откако је у благословеном стању, а сада је на Тиктоку објавила хит снимак којим је насмијала своје пратиоце.
Хроника
Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ
Наиме, оне се снимила уз тренд на поменутој мрежи, уз који је написала: “Из прве”, а испод објаве брзо су почели да се нижу коментари.
“Ма ти треба да имаш петоро дјеце кад си тако слатка”, “Мицо, краљице, недостајеш”, “Како се добро забављаш у трудноћи”, “Душице слатка, честитам из срца, да ти је жив и здрав”, писали су јој обожаваоци.
@milicatodorovicofficial
Iz prve 😂💪🏼 ♬ original sound - Sweetwater Sound
Република Српска
49 мин0
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Хроника
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму