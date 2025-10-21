Logo

Милица Тодоровић показала како се забавља у трудноћи: ''Из првог пута..''

Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Пјевачица Милица Тодоровић у петом је мјесецу трудноће и чека дјечака, а недавно се појавила информација да ће јој се насљедник звати Милан.

Милица је дуго крила трудноћу, те се повукла из јавности откако је остала у другом стању и на ову тему није говорила.

Тодоровићева се готово никако није оглашавала ни на друштвеним мрежама откако је у благословеном стању, а сада је на Тиктоку објавила хит снимак којим је насмијала своје пратиоце.

policija rotacija

Хроника

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

Наиме, оне се снимила уз тренд на поменутој мрежи, уз који је написала: “Из прве”, а испод објаве брзо су почели да се нижу коментари.

“Ма ти треба да имаш петоро дјеце кад си тако слатка”, “Мицо, краљице, недостајеш”, “Како се добро забављаш у трудноћи”, “Душице слатка, честитам из срца, да ти је жив и здрав”, писали су јој обожаваоци.

@milicatodorovicofficial

Iz prve 😂💪🏼

♬ original sound - Sweetwater Sound

Milica Todorović

Коментари (0)
