Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

Ако Европска унија жели мир у Украјини, мора учинити све што је могуће да осигура да се састанак руског и америчког председника Владимира Путина и Доналда Трампа у Будимпешти одржи, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Ако Европска унија заиста жели моменталан мир у Украјини, у шта ја не вјерујем, онда мора учинити све што је могуће да осигура да се састанак Трампа и Путина одржи у Будимпешти без икаквих препрека и што је брже могуће. Одржавање самита руског и америчког лидера у Будимпешти што је прије могуће, без икаквих препрека и уз пуну подршку ЕУ", то је мој званичан став - написао је Фицо на својој Фејсбук страници (забрањеној у Русији као екстремистичкој).
Сада, према Фицу, ЕУ улаже видљиве напоре да омете овај састанак, упркос чињеници да његов датум још није ни одређен.
"Одувијек сам говорио да је Европска унија постала ратни кабинет, при чему већина земаља чланица ЕУ подржава рат у Украјини, наивно верујући да ће то ослабити или поразити Русију", рекао је Фицо.
Претходно су предсједници Русије и Сједињених Држава одржали телефонски разговор. Стране су, између осталог, разговарале о ситуацији око Украјине. Након разговора, Бела кућа је објавила своју намеру да се састане са руским лидером у Будимпешти.
Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи
Након разговора са Путином, Трамп је, коментаришући могућу одлуку о испоруци ракета "томахавк" Украјини, рекао да су оне потребне и самим Сједињеним Државама, упркос томе што посједују велики број ракета.
У петак се амерички лидер састао са Зеленским у Вашингтону. Према Си-Ен-Ен-у, предсједник САД објавио је да Украјина неће добити ракете дугог домета. Портал "Аксиос" је примјетио да су преговори били напети, а амерички лидер је дјеловао оштро. Један извор је навео да је састанак "прошао лоше". Зеленски је био приморан да одржи конференцију за новинаре испред Бијеле куће.
2 ч0
2 ч0
4 ч0
5 ч0
