Поново отворена амбасада Србије у Украјини

Извор:
Танјуг
21.10.2025
21:45
Коментари:0
Амбасада Србије поново је отворена у главном граду Украјине Кијеву, а том приликом организован је пријем на којем су присуствовале диломпате, представници државних институција и други.
Амбасадор Србије у Украјини Андон Сапунџи је изјавио да отварање амбасаде симболизује "повратак Србије у Кијев" и обнављање активне сарадње између двије земље, преноси украјинска агенција Интерфакс.
Србија
Трагедија на војном аеродрому у Нишу: Погинуо падобранац
- Наш радни простор још није потпуно завршен, али сам желио да ову радост подијелим са вама већ сада. Србија се вратила - истакао је Сапунџи.
Он је навео да је од почетка специјалне војне операције у Украјини више од 100.000 Украјинаца прешло у Србију, гдје су покренули сопствене фирме а њихова дјеца почела да уче на српском језику.
Интерфакс наводи да Србија пружа хуманитарну помоћ Украјини, и да између осталог учествује у пројектима изградње подземних вртића у близини линије фронта, испоручује опрему за енергетску инфраструктуру и организује образовне програме за дјецу из Сумске и Харковске области.
Хроника
Нема повријеђених у незгоди код Билеће
Украјина и Србија, тада у оквиру Савезне Републике Југославије успоставиле су дипломатске односе 15. априла 1994. године, а амбасада Србије у Кијеву почела је са радом 1995. године.
Тококм 2022. привремено је обуставила активности због безбједносне ситуације.
Савјети
47 мин0
Здравље
51 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
16
22
13
22
11
21
58
21
55
Тренутно на програму