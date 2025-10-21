Logo

Поново отворена амбасада Србије у Украјини

Извор:

Танјуг

21.10.2025

21:45

Коментари:

0
Поново отворена амбасада Србије у Украјини
Фото: Pixabay

Амбасада Србије поново је отворена у главном граду Украјине Кијеву, а том приликом организован је пријем на којем су присуствовале диломпате, представници државних институција и други.

Амбасадор Србије у Украјини Андон Сапунџи је изјавио да отварање амбасаде симболизује "повратак Србије у Кијев" и обнављање активне сарадње између двије земље, преноси украјинска агенција Интерфакс.

hitna pomoc

Србија

Трагедија на војном аеродрому у Нишу: Погинуо падобранац

- Наш радни простор још није потпуно завршен, али сам желио да ову радост подијелим са вама већ сада. Србија се вратила - истакао је Сапунџи.

Он је навео да је од почетка специјалне војне операције у Украјини више од 100.000 Украјинаца прешло у Србију, гдје су покренули сопствене фирме а њихова дјеца почела да уче на српском језику.

Интерфакс наводи да Србија пружа хуманитарну помоћ Украјини, и да између осталог учествује у пројектима изградње подземних вртића у близини линије фронта, испоручује опрему за енергетску инфраструктуру и организује образовне програме за дјецу из Сумске и Харковске области.

policija rs

Хроника

Нема повријеђених у незгоди код Билеће

Украјина и Србија, тада у оквиру Савезне Републике Југославије успоставиле су дипломатске односе 15. априла 1994. године, а амбасада Србије у Кијеву почела је са радом 1995. године.

Тококм 2022. привремено је обуставила активности због безбједносне ситуације.

Подијели:

Тагови:

Kijev

Ambasada Srbije

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како одабрати праву крпу за савршено чиста стакла?

Савјети

Како одабрати праву крпу за савршено чиста стакла?

47 мин

0
Стручњаци упозоравају: Ове намирнице су најгори избор за доручак

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ове намирнице су најгори избор за доручак

51 мин

0
Тешка несрећа на путу Гацко - Билећа: Аутомобили слетјели с пута, у току извлачење

Хроника

Тешка несрећа на путу Гацко - Билећа: Аутомобили слетјели с пута, у току извлачење

1 ч

0
Претучен полицајац у познатом ресторану

Хроника

Претучен полицајац у познатом ресторану

1 ч

0

Више из рубрике

Процијењена штета од пљачке Лувра 88 милиона евра

Свијет

Процијењена штета од пљачке Лувра 88 милиона евра

2 ч

0
Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

2 ч

0
Кина у СБ УН: У пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије

Свијет

Кина у СБ УН: У пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије

4 ч

0
Драма на крузеру: Путник пао у море током крстарења

Свијет

Драма на крузеру: Путник пао у море током крстарења

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

Ђурић са Небензјом: Ситуација на Косову крајње нестабилна

22

13

Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

22

11

Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

21

58

Виц дана: Мујо и Хасо опљачкани

21

55

Овако нанијето руменило избрисаће године са вашег лица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner