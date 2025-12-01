Одрон потопио чамце, има погинулих и повријеђених

Извор:
Најмање 12 људи је погинуло, а 20 је повријеђено када је одрон потопио два чамца на ријеци Укајали, у перуанском дијелу Амазоније, саопштиле су локалне здравствене власти.
Двије особе се воде као нестале након несреће која се догодила око 4.20 часова ујутру на 415 километара сјевероисточно од главног града Лиме.
Државна новинска агенција Андина јавила је да су национална полиција и морнарица послале хеликоптере да помогну у спасилачким напорима.
Један чамац је потпуно потопљен, а други је тешко оштећен. Агенција наводи да су међу путницима били наставници и љекари.
