Будимпешта спрема терен за самит Русија-САД

01.12.2025

19:54

Будимпешта спрема терен за самит Русија-САД
Фото: Unsplash

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто потврдио је да се припреме за самит Русија - САД у Будимпешти активно настављају и да ће се сусрет организовати чим буду створени политички услови. Како је навео, и Владимир Путин и Доналд Трамп су јасно поручили премијеру Мађарске Виктору Орбану да су спремни да дођу у мађарску престоницу ако се отвори пут ка споразуму.

Сијарто је говорио на сједници Одбора за спољне послове мађарског парламента, а његов опис разговора Орбана са двојицом лидера представља најконкретнију потврду до сада да се неформални дипломатски канали између Москве и Вашингтона убрзо консолидују, наводи rt.rs.

"И амерички и руски предсједник дали су до знања премијеру да се припреме спроводе, и да ће, чим се створи ситуација која омогућава да се такав самит заврши споразумом, они доћи у Будимпешту", рекао је Сијарто, преносе РИА новости.

Мађарски министар је оштро критиковао европске лидере, тврдећи да би "умјесто опструкције" требало да подрже процес рјешавања сукоба у Украјини.

policija rotacija

Хроника

Аутомобил се закуцао у камион, једна особа погинула

Састанак Путина и Орбана одржан је 28. новембра. Разговори у Кремљу трајали су скоро четири сата, а мађарски премијер их је оцијенио као успјешне. Орбанова посјета Бијелој кући одржана је 20 дана раније.

Мађарски премијер раније је говорио да ће те недјеље бити пресудне и да ће, након реакција на амерички план за Украјину од 28 тачака, бити јасно да ли се приближавамо самиту Русија-САД у Будимпешти. Сијарто је раније истицао да је у интересу Кијева да прихвати амерички план за рјешавање сукоба, јер Русија стално напредује, а Украјину очекује тешка зима.

