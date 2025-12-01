Обиљежен Свјетски дан борбе против ХИВ-а

Извор:
АТВ
01.12.2025
19:38
Коментари:0
У Републици Српској од почетка регистрације, ХИВ је потврђен код 213 особа, док се тренутно на УКЦ-у од ове болести лијечи 135 особа, од чега је само 16 жена. Вирус на почетку не даје никакве симптоме, они се појављују тек када болест узнапредује, те је због тога редовно тестирање неопходно, истичу стручњаци.
"Oва болест је на почетку таква да не даје никакве симптоме, што је веома значајно јер управо тада су заразни по своју околину. Сами симптоми болести се јављају када ХИВ перзистира довољно дуго у организму, јавља се након скоро 10 година, али уз данашњу модерну терапију, особе које су ХИВ позитивне и буду на тој терапији, живе дуг и испуњен живот са свим улогама које жели да оствари", упозорила је начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске Нина Родић Вукмир.
Вирус се преноси преко крви, сексуалног односа и са мајке на дијете. Сексуално активним особама тестирање се препоручује четири пута годишње. Рано откривање ХИВ инфекције и правовремена терапија кључни су за борбу против ове болести, истичу љекари.
"ХИВ не можемо излијечити, али можемо залијечити и држати у добро контролисаном стању и пацијент под терапијом није заразан по друге. Да би се то омогућило потребан је континуитет у терапији, тј да људи који имају ХИВ имају обезбијеђену терапију и само требају бити одговорни и ту таблету пити сваки дан", објаснила је инфектолог на УКЦ-у Љиљана Пашић.
"За пренос инфекције довољан је само један незаштићен сексуални однос. Значи, свако ко има сексуалне односе, поготово они који преферирају незаштићене односе, требали би да се тестирају 3/4 пута годишње, што због њих, што због особа у њиховој околини, јер ако смо позитивни морамо знати а ту инфекцију даље не ширимо", упозорио је љекар на УКЦ-у Борко Павлица.
ХИВ је некад био застрашујућа болест која је представљала сигуран пут у смрт. Данас, захваљујући доступној терапији, особе које живе са овим вирусом могу имати дуг и квалитетан живот, те нису заразне за друге. Ипак, незнање и предрасуде и даље прате ту дијагнозу. Управо зато, Еди Кисељак одлучио је отворено проговорити о свом животу са ХИВ-ом.
"Има тек неколико седмица да сам јавно изашао као ХИВ позитивна особа, тј као особа која живи са ХИВ-ом, јер ја вируса у крви немам, што исто тако значи да нисам заразан. Битно је нагласити да је под обавезно узимати терапију сваки дан, јер та терапија држи вирус успаваним", испричао је новинар Еди Кисељак.
На Свјетски дан борбе против ХИВ-а жели се скренути пажња да ово не смије више бити табу тема и да се о њој треба причати сваки дан. Такође, требамо указати на значај смањивања стигме и дискриминације ХИВ позитивних особа, јер је то први корак ка здравијој, сигурној и хуманијој заједници.
Србија
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Регион
3 ч0
Бања Лука
3 ч1
Здравље
7 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
10 ч0
Здравље
11 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму